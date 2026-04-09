Un inesperado conflicto reglamentario ha puesto en jaque la programación de la ANFP para el cierre de la primera rueda, afectando directamente el duelo clave entre Coquimbo Unido y Colo Colo. La controversia surge por el incumplimiento del Artículo 22 de las bases, el cual prohíbe que un club dispute partidos oficiales con un margen inferior a 48 horas entre el término de un cotejo y el inicio del siguiente.

Actualmente, el conjunto “Pirata” aparece programado para enfrentar a los albos el 13 de mayo por Copa de la Liga y, apenas 48 horas después, el 15 de mayo ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional, lo que constituye una infracción administrativa insalvable según el sistema de cómputo oficial.

Esta situación obliga a una reprogramación inmediata por parte del ente rector del fútbol chileno para evitar sanciones reglamentarias. El escenario es crítico para la planificación deportiva, ya que ambos equipos lideran el Grupo A de la Copa de la Liga con 7 puntos, y cualquier modificación en el calendario altera la preparación de un Coquimbo Unido que hoy compite en tres frentes, incluyendo su reciente participación en la Copa Libertadores tras empatar 1-1 ante Nacional de Uruguay en su estreno internacional.

¿Qué dice el artículo 22 de la ANFP y por qué “anula” la programación actual?

El artículo 22 establece que ningún club puede jugar un partido oficial antes de que transcurran 48 horas desde las 00:01 del día siguiente al último encuentro. El error matemático de la ANFP radica en que el plazo de descanso se computa de manera estricta, lo que invalida la programación de los duelos consecutivos de Coquimbo Unido en mayo.

Bajo la lógica del reglamento vigente, el conflicto se desglosa así:

Partido 1: Coquimbo vs. Colo Colo (13 de mayo, 20:00 hrs).

Coquimbo vs. Colo Colo (13 de mayo, 20:00 hrs). Inicio del cómputo legal: 14 de mayo a las 00:01 hrs.

14 de mayo a las 00:01 hrs. Término del plazo de 48 horas: 16 de mayo a las 00:01 hrs.

16 de mayo a las 00:01 hrs. Infracción: El duelo ante Audax Italiano está fijado para el 15 de mayo a las 20:00 hrs, incumpliendo el margen legal por solo cuatro horas de diferencia.

¿Cómo afecta este problema reglamentario a Colo Colo y la Copa de la Liga?

La reprogramación obligatoria altera el choque directo por el liderato del Grupo A entre Colo Colo y Coquimbo Unido. Ambos clubes marchan punteros con 7 unidades, por lo que el enfrentamiento en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso es vital para definir al semifinalista del certamen. Una modificación en este partido podría arrastrar cambios en el resto de la fecha, considerando los compromisos televisivos y la logística de los viajes de los planteles que pelean en la parte alta.

La paridad en la tabla del Grupo A aumenta la presión sobre la ANFP:

Colo Colo: 7 puntos (+3). Coquimbo Unido: 7 puntos (+2). Huachipato: 1 punto. Deportes Concepción: 1 punto.

La exigente agenda de Coquimbo Unido entre Libertadores y torneos locales

El conjunto dirigido por Hernán Caputto enfrenta uno de los calendarios más saturados del fútbol chileno al competir simultáneamente en tres torneos oficiales. Además de la Copa de la Liga y la Liga de Primera (donde se ubica en el 8° puesto con 12 unidades), el equipo nortino debe gestionar el desgaste de la Copa Libertadores. El reciente empate 1-1 ante Nacional de Uruguay demuestra la intensidad del calendario “Pirata”, donde el respeto a las 48 horas de descanso reglamentario resulta fundamental para la integridad física de los futbolistas y la equidad deportiva de la competencia nacional.