Este domingo Colo Colo jugará un encuentro clave por sus aspiraciones en el Campeonato Nacional. Los albos visitarán a Coquimbo Unido, súper líder del torneo, con el objetivo de ganar para acercarse a puestos de zona de clasificación a copas internacionales.

Sin embargo, a días del cruce ante los piratas, las alarmas se encendieron en el Estadio Monumental. Esto porque uno de sus jugadores sufrió una molestia y es duda para el encuentro.

🤕 Colo Colo en alerta por una de sus figuras

Se trata de Francisco Marchant, quien según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, terminó el entrenamiento de este martes con una lesión en una de sus rodillas.

Por ello, el joven atacante se debió someter a exámenes. Y si bien aún se desconoce la gravedad de su lesión, la citada fuente apuntó que está prácticamente descartado para el compromiso ante Coquimbo Unido.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Con este problema a la vista, Colo Colo sigue preparándose para su duelo frente a Coquimbo Unido el próximo domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

