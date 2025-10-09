Universidad de Chile continúa preparando el duelo frente a Palestino por la Fecha 24 del Campeonato Nacional. Tras unos días de descanso, los azules volvieron a los entrenamientos y ya palpitan el trascendental cruce frente a los árabes.

Para este encuentro, los universitarios tendrán varias bajas: el lesionado Matías Sepúlveda, los suspendidos Fabián Hormazábal y Franco Calderón, y los jugadores nominados a la selección chilena. Por ello, Gustavo Álvarez prepara importantes modificaciones en la formación.



⚽ Las novedades en la formación de U de Chile vs Palestino

De acuerdo a la información de Bolavip, el entrenador de Universidad de Chile prepara un cambio de esquema, pasando a cuatro defensores en el fondo.

Las principales novedades serán Ignacio Tapia y Nicolás Fernández, quienes reemplazarán a los suspendidos Franco Calderón y Fabián Hormazábal, respectivamente.

🔵 La formación de U de Chile vs Palestino

Si bien aún restan algunos días y en Universidad de Chile esperan por la recuperación de Lucas Assadi, este es el equipo que comienza a preparar Gustavo Álvarez para enfrentar a Palestino, según el citado medio:

Gabriel Castellón en portería; Nicolás Fernández, Nicolás Ramirez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia en defensa; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en ofensiva.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Palestino?

U de Chile recibirá a Palestino por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2024 este lunes 13 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.

