Colo Colo no tiene margen de error en el Campeonato Nacional y Fernando Ortiz lo sabe. El técnico argentino confirmó la formación para enfrentar a Deportes Limache este lunes en el Estadio Nacional, con dos novedades que pueden marcar la diferencia en la desesperada búsqueda de un cupo a Copa Sudamericana 2026.

El “Tano” recupera a Sebastián Vegas en la zaga central tras su ausencia ante Coquimbo Unido, mientras que Esteban Pavez continúa en el congelador por segunda jornada consecutiva por decisión técnica.

Con apenas 34 puntos y siete unidades de distancia respecto a Cobresal, el último equipo en zona de Copa Sudamericana, el Cacique está obligado a sumar de a tres para mantener viva la ilusión de copas internacionales.

El problema es que al frente está Limache, quien ha sido una verdadera bestia negra esta temporada para el Cacique, tras eliminar a los albos de Copa Chile con goleada incluida.

⚽ La formación de Colo Colo para enfrentar a Limache

Fernando Ortiz definió el siguiente once titular para buscar los tres puntos vitales: Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la línea defensiva; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez comandando el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino conformando el tridente ofensivo.​

En esta oncena destaca el retorno de Sebastián Vegas a la titularidad después de haber sido suplente en el partido ante Coquimbo Unido, donde Jonathan Villagra ocupó su lugar. Vegas, quien conoce perfectamente el sistema de Ortiz tras haber sido dirigido por él en Monterrey de México, aporta experiencia y salida limpia desde el fondo, dos elementos que el técnico argentino considera fundamentales para su esquema 4-3-3.​

❌ ¿Por qué no juega Esteban Pavez?

El capitán del Cacique acumula su segunda ausencia consecutiva bajo las órdenes de Fernando Ortiz, y las razones van más allá de lo futbolístico. Según reveló el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, aunque Pavez presentó síntomas de resfrío durante la semana, la decisión final fue netamente técnica y estratégica.​

“Lo cortan porque es lo más fácil. Está un poco enemistado con parte del hincha, por eso es más simple dejarlo fuera que a Vidal”, explicó Arrieta, evidenciando que el DT prefiere evitar conflictos con la tribuna y mantener la armonía del plantel.

🎯 Ortiz sorprende con la delantera de Colo Colo

Fernando Ortiz resolvió la gran incógnita ofensiva de Colo Colo con una decisión polémica: Javier Correa regresó a la convocatoria tras recuperarse de sus molestias físicas, pero arrancará desde el banco de suplentes. En su lugar, Marcos Bolados mantendrá la titularidad como centrodelantero, un movimiento que le ha dado resultados a Ortiz en los últimos partidos.​

Bolados se ha transformado en el comodín del argentino, jugando como extremo, lateral derecho y ahora como “9”, demostrando versatilidad que el técnico valora por sobre el peso del nombre. Esta decisión genera dudas considerando que Correa es el delantero natural del plantel, pero Ortiz prioriza el funcionamiento colectivo por sobre las individualidades.​

📊 Colo Colo se juega la temporada ante Limache

Los números son implacables: el Cacique está octavo con 34 puntos, siete unidades por debajo de Cobresal que ocupa el último cupo directo a Copa Sudamericana 2026. Con seis fechas por disputar en el Campeonato Nacional, cada tropiezo puede ser fatal para las aspiraciones continentales de los albos.​

Por lo que Colo Colo se juega lo único que le queda de esta pobre temporada ante los limachinos.

En la historia recenté entre ambos clubes, los “Tomateros” eliminaron a Colo Colo de Copa Chile con una humillante goleada 3-1 en mayo, resultado que derivó en duras autocríticas del capitán Pavez: “Es un fracaso, hemos tocado fondo. Han sido meses muy malos”.​

🏟️ ¿Por qué Colo Colo juega en el Estadio Nacional?

El cambio de localía desde el Monumental a Ñuñoa responde a una decisión de Blanco y Negro para cuidar el césped de Macul tras la realización de un concierto masivo. El directorio prefirió utilizar el Nacional para este compromiso y tener tiempo suficiente para recuperar la cancha del Monumental de cara a los partidos decisivos que vienen.​

Esta será una oportunidad especial, ya que Colo Colo vuelve a actuar como local en el recinto de Ñuñoa después de casi 20 años, un hecho que añade simbolismo a un partido donde los albos no pueden fallar.

📆 ¿Cuándo y a qué hora se juega Colo Colo vs Limache?

El encuentro está programado para este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, válido por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El duelo se podrá ver por TNT Sports y en la plataforma streaming de HBO Max.

📌 ¿Qué le queda a Colo Colo después de Limache?

Tras este compromiso, el calendario albo incluye partidos decisivos: Ñublense (local), Unión Española (visita), Unión La Calera (local), Cobresal (visita) y Audax Italiano (local). Cinco duelos donde el margen de error es cero si quieren asegurar un cupo continental y salvar un año centenario que terminará sin títulos ni copas.