En la Universidad de Chile ya están enfocados en su próximo desafío, donde irán en búsqueda de su primer triunfo en el Campeonato Nacional. Los azules recibirán a Deportes Limache por la cuarta fecha con el objetivo de dejar atrás los malos resultados y enmendar de una vez por todas el camino.

En la antesala del duelo ante los tomateros, Franco Calderón conversó con los medios de comunicación y abordó el delicado presente del equipo que aún no conoce de victorias este 2026.

El defensor reconoció que están necesitados de sumar de a tres, aunque le bajó el perfil a la situación que atraviesa el club. Además, aclaró cuál es el objetivo real tras el mal inicio en el torneo.

Franco Calderón pide calma y revela el objetivo de la U de Chile

El zaguero argentino asumió que “hay que ganar. Yo creo que estamos trabajando bien en los entrenamientos. No hay muchas cosas que cambiaron del año pasado y nosotros también tenemos que cambiar el chip para sumar de a tres”.

“Yo sé que es difícil la situación. Estar en un club grande te exige ganar, pasaron solo tres fechas y el objetivo como plantel todavía es apuntar a lo más alto en la tabla, ser campeones. Estamos trabajando día a día para empezar a ganar y empezar a jugar como terminamos el año pasado. No arrancamos de la mejor manera, pero es fútbol y sabemos que estas cosas pueden pasar”, agregó.

Respecto a cómo está la interna del plantel, Calderón aseguró que “en el camarín estamos bien. Sabemos que son situaciones que pasan. Sabemos que nos falta la victoria, pero no perdemos el foco”.

Franco Calderón y los cambios de esquema en la U de Chile

A otro de los temas que se refirió Franco Calderón fue al cambio de esquema de Francisco Meneghini, quien arrancó con línea de cuatro en el fondo, pero pasó rápidamente a línea de tres, tal como jugaba el equipo el año pasado.

“No nos sorprende porque terminamos jugando así el año pasado, el entrenador pidió primero una línea de cuatro y lo hicimos, no fue mal, pero es mas cómodo una de tres y es lo que terminamos jugando”, dijo el zaguero al respecto.

📲 Sigue a Al Aire Libre para no perderte ningún detalle de lo que ocurra con la Universidad de Chile.