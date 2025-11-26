Colo Colo arranca este miércoles con movimientos que obligan a recalibrar su semana más delicada de la temporada. El decisivo duelo ante Cobresal sufrió un cambio de programación confirmado por la ANFP, una modificación que altera la rutina del plantel y que surge tras las dudas de la Delegación Presidencial en medio del inicio de la Teletón. Mientras tanto, el equipo de Fernando Ortiz intenta sostener la inercia del triunfo ante Unión La Calera, sabiendo que un resultado favorable en El Salvador puede asegurar su presencia en la Copa Sudamericana 2026.

Sin embargo, no todo es planificación deportiva. Un informe arbitral derivado del último partido en el Monumental encendió alarmas internas y abre la posibilidad de que el Cacique enfrente su cierre de temporada sin aforo completo ante Audax Italiano. En Macul siguen atentos a la resolución mientras se revisan argumentos y antecedentes. El día promete movimiento: cambios de horario, advertencias reglamentarias y un plantel que no puede perder foco a 48 horas de un partido que puede determinar todo. Sigue la información, minuto a minuto, del conjunto Popular y entérate de todo lo que pasa con Colo Colo hoy.

Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 26 de noviembre

📊 Posiciones: ¿en qué lugar está Colo Colo en la tabla?