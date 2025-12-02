Colo Colo amaneció con un panorama que nadie quería ver. La victoria de Audax Italiano sobre Ñublense movió de manera brusca la tabla y dejó al Cacique dependiendo de un milagro para seguir soñando con la Copa Sudamericana 2026. El golpe en La Florida confirmó que el Popular ya no podrá alcanzar a los itálicos y que su camino internacional reduce el margen a una única vía posible.

Mientras el plantel de Fernando Ortiz retoma los entrenamientos preparando el duelo decisivo ante Audax en el Monumental, la preocupación también está en Chillán: el resultado entre Ñublense y Cobresal -que se juega en simultáneo- definirá si el cuadro albo cierra la temporada en un torneo internacional o si paga con la eliminación un año marcado por turbulencias deportivas, dos procesos técnicos y rendimientos irregulares. Sigue la información, minuto a minuto, del conjunto Popular y entérate de todo lo que pasa con Colo Colo hoy.

 Todas las noticias de Colo Colo de este martes 2 de diciembre

📊 ¿En qué lugar está Colo Colo? Tabla de posiciones actualizada

Liga de Primera – Fecha 29 (actualizada al 2 de diciembre de 2025)

#ClubPJGEPDGPts
1Coquimbo Unido282251+3071
2U. Católica291676+1755
3O’Higgins291586+853
4U. de Chile281639+2551
5Audax Italiano2915410+749
6Palestino291469+1148
7Cobresal2914510+547
8Colo Colo291289+1144
9Huachipato2912611+142
10Ñublense297913-1430
11U. La Calera298516-1029
12Deportes Limache297715-828
13La Serena297616-1927
14Everton296815-1626
15Iquique296617-2524
16U. Española296320-2321

📺 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano?

  • 📅 Domingo 7 de diciembre
  • 🕕 18:00 horas
  • 🏟️ Estadio Monumental

