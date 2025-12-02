Colo Colo amaneció con un panorama que nadie quería ver. La victoria de Audax Italiano sobre Ñublense movió de manera brusca la tabla y dejó al Cacique dependiendo de un milagro para seguir soñando con la Copa Sudamericana 2026. El golpe en La Florida confirmó que el Popular ya no podrá alcanzar a los itálicos y que su camino internacional reduce el margen a una única vía posible.
Mientras el plantel de Fernando Ortiz retoma los entrenamientos preparando el duelo decisivo ante Audax en el Monumental, la preocupación también está en Chillán: el resultado entre Ñublense y Cobresal -que se juega en simultáneo- definirá si el cuadro albo cierra la temporada en un torneo internacional o si paga con la eliminación un año marcado por turbulencias deportivas, dos procesos técnicos y rendimientos irregulares. Sigue la información, minuto a minuto, del conjunto Popular y entérate de todo lo que pasa con Colo Colo hoy.
📊 ¿En qué lugar está Colo Colo? Tabla de posiciones actualizada
Liga de Primera – Fecha 29 (actualizada al 2 de diciembre de 2025)
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|Pts
|1
|Coquimbo Unido
|28
|22
|5
|1
|+30
|71
|2
|U. Católica
|29
|16
|7
|6
|+17
|55
|3
|O’Higgins
|29
|15
|8
|6
|+8
|53
|4
|U. de Chile
|28
|16
|3
|9
|+25
|51
|5
|Audax Italiano
|29
|15
|4
|10
|+7
|49
|6
|Palestino
|29
|14
|6
|9
|+11
|48
|7
|Cobresal
|29
|14
|5
|10
|+5
|47
|8
|Colo Colo
|29
|12
|8
|9
|+11
|44
|9
|Huachipato
|29
|12
|6
|11
|+1
|42
|10
|Ñublense
|29
|7
|9
|13
|-14
|30
|11
|U. La Calera
|29
|8
|5
|16
|-10
|29
|12
|Deportes Limache
|29
|7
|7
|15
|-8
|28
|13
|La Serena
|29
|7
|6
|16
|-19
|27
|14
|Everton
|29
|6
|8
|15
|-16
|26
|15
|Iquique
|29
|6
|6
|17
|-25
|24
|16
|U. Española
|29
|6
|3
|20
|-23
|21
📺 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano?
- 📅 Domingo 7 de diciembre
- 🕕 18:00 horas
- 🏟️ Estadio Monumental
