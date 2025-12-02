Colo Colo amaneció con un panorama que nadie quería ver. La victoria de Audax Italiano sobre Ñublense movió de manera brusca la tabla y dejó al Cacique dependiendo de un milagro para seguir soñando con la Copa Sudamericana 2026. El golpe en La Florida confirmó que el Popular ya no podrá alcanzar a los itálicos y que su camino internacional reduce el margen a una única vía posible.

Mientras el plantel de Fernando Ortiz retoma los entrenamientos preparando el duelo decisivo ante Audax en el Monumental, la preocupación también está en Chillán: el resultado entre Ñublense y Cobresal -que se juega en simultáneo- definirá si el cuadro albo cierra la temporada en un torneo internacional o si paga con la eliminación un año marcado por turbulencias deportivas, dos procesos técnicos y rendimientos irregulares. Sigue la información, minuto a minuto, del conjunto Popular y entérate de todo lo que pasa con Colo Colo hoy.

⚽ Todas las noticias de Colo Colo de este martes 2 de diciembre

📊 ¿En qué lugar está Colo Colo? Tabla de posiciones actualizada

Liga de Primera – Fecha 29 (actualizada al 2 de diciembre de 2025)

# Club PJ G E P DG Pts 1 Coquimbo Unido 28 22 5 1 +30 71 2 U. Católica 29 16 7 6 +17 55 3 O’Higgins 29 15 8 6 +8 53 4 U. de Chile 28 16 3 9 +25 51 5 Audax Italiano 29 15 4 10 +7 49 6 Palestino 29 14 6 9 +11 48 7 Cobresal 29 14 5 10 +5 47 8 Colo Colo 29 12 8 9 +11 44 9 Huachipato 29 12 6 11 +1 42 10 Ñublense 29 7 9 13 -14 30 11 U. La Calera 29 8 5 16 -10 29 12 Deportes Limache 29 7 7 15 -8 28 13 La Serena 29 7 6 16 -19 27 14 Everton 29 6 8 15 -16 26 15 Iquique 29 6 6 17 -25 24 16 U. Española 29 6 3 20 -23 21

📺 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano?

📅 Domingo 7 de diciembre

🕕 18:00 horas

🏟️ Estadio Monumental

