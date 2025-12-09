Colo Colo inició la semana con más preguntas que certezas tras el fracaso ante Audax Italiano, una caída que dejó al equipo fuera de toda competencia internacional y obligó a adelantar la reestructuración que Blanco y Negro tenía prevista para fin de mes. La conversación comenzó esa misma noche en el Monumental: dirigentes del CSD y la concesionaria sostuvieron un extenso diálogo, sin formalidades pero con la urgencia de entender qué falló y qué decisiones no pueden seguir aplazándose.

La tensión no se limita a los escritorios. En el plantel, Lucas Cepeda fue la voz más dura en reconocer que el equipo no estuvo a la altura del centenario, mientras históricos y miembros del entorno de referentes apuntaron directamente al trabajo de Fernando Ortiz, cuya continuidad se definirá este miércoles 10. Con contratos largos, finanzas apretadas y un vestuario golpeado, Colo Colo enfrenta días decisivos que marcarán el inicio del 2026… y la magnitud del cambio que se viene.

Todas las noticias de Colo Colo de este martes 9 de diciembre

