Colo Colo ya empezó a proyectar la conformación de su plantel para 2026. La situación no es menor: habrá salidas, renovaciones por resolver y puestos que quedaron en debate durante toda la temporada. Uno de ellos es el lateral derecho, donde Mauricio Isla finaliza contrato en diciembre y, por ahora, no existe señal pública de que esa relación vaya a continuar.

En ese contexto, no fue la dirigencia ni el cuerpo técnico quienes posicionaron una alternativa, sino voces reconocidas ligadas al club. Desde afuera del Monumental comenzó a instalarse el nombre de un campeón del fútbol chileno 2025, luego de una campaña sobresaliente en Coquimbo Unido. La información fue adelantada por En Cancha.

⚽ ¿Quién es el lateral de Coquimbo que suena en Colo Colo?

Se trata de Francisco Salinas, lateral derecho de 24 años que fue una de las piezas más regulares en el Coquimbo Unido que levantó el título. Su despliegue, agresividad en la marca y lectura defensiva lo posicionaron como uno de los nombres más destacados del torneo.

Uno de los que lo instaló en el debate fue Gabriel “Coca” Mendoza, campeón de América con Colo Colo, quien declaró al citado medio: “Yo ayudo a Colo Colo con el reemplazo ideal para Isla: Francisco Salinas, el muchacho de Coquimbo Unido. Él podría ser un tremendo aporte para la defensa, pensando que cuenta con características de las que carece el equipo en estos momentos”.

💰 ¿Cuál es la cláusula de Francisco Salinas en Coquimbo?

De acuerdo a la información del mismo sitio, Salinas tiene una cláusula de salida de 500 mil dólares. Una cifra que, aunque no imposible, obliga a evaluar con calma la operación, considerando el escenario financiero de Blanco y Negro.

Desde Coquimbo tampoco muestran intención de facilitar una salida. El gerente del club, Pablo Morales, fue claro en el mismo medio: “Nuestro objetivo es contar con todos los jugadores que nos dieron este honor de levantar el título. Queremos mantener la base”.

🔄 ¿Puede destrabarse mediante una negociación cruzada?

Coquimbo Unido pretende asegurar a Cristián Zavala para la próxima temporada. En ese escenario, no se descarta que su nombre pueda aparecer en una mesa de negociación. Por ahora, no existen conversaciones formales, pero el escenario existe.

🗣️ ¿Salinas podría adaptarse bien a Colo Colo?

Mendoza fue categórico respecto a su posible adaptación: “Los jugadores que vienen del puerto, ya sea Coquimbo o Santiago Wanderers en Valparaíso, conocen de la presión y no les afecta el cambio a Macul. Está el caso de Lucas Cepeda, a quien le costó un poquito, pero después se terminó convirtiendo en el jugador más valioso que tenemos a la fecha”, sentenció. Consignar que el contrato del futbolista con el Barbón finaliza en diciembre de 2026.

📣 Sigue la cobertura completa del mercado de fichajes, renovaciones y movimientos rumbo a la temporada 2026 en Alairelibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.