Colo Colo y Coquimbo Unido abrirán la jornada dominical en esta Fecha 24 del Campeonato Nacional, encuentro que para los albos puede significar un golpe anímico importante en caso que logren bajar al puntero indiscutido del certamen, que a su vez pretenderá dejar los tres puntos en casa para dar otro paso enorme hacia el título.

La semana de preparación del Cacique no fue la más tranquila ni en el plantel ni tampoco para el técnico Fernando Ortiz, que tuvo que lidiar con las bajas por lesión de Francisco Marchant y Javier Correa, este último quien parecía recuperarse y estar a disposición, pero que finalmente no podrá ser alternativa ante los piratas. A ellos, se suma otra ausencia pero distinto a deberse a problemas físicos parece ser solamente decisión técnica.

👀 El referente borrado por Fernando Ortiz para medirse a Coquimbo

Colo Colo ya se encuentra instalado en la Cuarta Región y este sábado dieron a conocer la lista de convocados para el compromiso frente al aurinegro, donde resalta la ausencia del referente y capitán Esteban Pavez.

La ausencia de Pavez sorprende al desconocerse si existe alguna lesión de por medio, por lo que parece ser netamente decisión de Ortiz el dejar fuera al Oreja, quien tampoco pudo estar en el último encuentro por los puntos ante Iquique por acumulación de tarjetas amarillas.

Entre las novedades que tiene la lista de citados del Popular se encuentra el juvenil Víctor Campos, quien se desempeña como lateral derecho y por quien el Tano reconoció que lo viene siguiendo e incluso “pelea el puesto” con Mauricio Isla y Bruno Gutiérrez.

Pavez vuelve a quedar fuera de un duelo por los puntos/ © Photosport

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este domingo 19 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

📆 Fecha: Domingo 19 de octubre

🕛 Hora: 12:30 horas