Universidad Católica se quedó con el Clásico Universitario tras vencer por la cuenta mínima a Universidad de Chile en un partido que terminó jugando con un hombre menos tras la expulsión de Gary Medel.

Los cruzados consiguieron tres puntos vitales en la lucha por el Chile 2 gracias a la solitaria anotación de Alfred Canales, quien recibió un pase de Eduard Bello para sacar un zapatazo rasante que dejó sin opciones a Castellón. El asistente en su tanto fue la figura del partido, y tras el triunfo, valoró el coraje que demostró el equipo.

👏 Eduard Bello destacó el trabajo de U Católica

En conversación con TNT Sports, el atacante venezolano señaló que “sabíamos que era un partido vital para nosotros y para las aspiraciones que tenemos, contra un rival directo y aparte un clásico, que le da una adición extra. Más allá del jugador menos, es un partido donde el jugador da algo más. El ambiente que hay, el espectáculo con la gente te lleva a dejar todo en la cancha y yo creo que así se vio reflejado. Nos hicimos sentir más allá de que estábamos con un jugador menos. Seguimos buscando el partido y pudimos conseguir el gol para quedarnos con el triunfo”.

Por otro lado, también destacó la racha de triunfos que tiene el equipo. “Maravilloso, es una locura lo que venimos haciendo. Lo más importante ahora es el siguiente partido con O’Higgins que también es un rival directo. Hay que mantener siempre los pies sobre la tierra y seguir trabajando partido a partido”, indicó.

⚽ Eduard Bello valoró el trabajo de Garnero en U Católica

Por último, Bello se refirió al trabajo de Daniel Garnero e indicó que el entrenador ha sido clave en el renacer futbolístico de la U Católica.

“El buen ambiente que hay en el grupo es maravilloso más allá de quién juegue se nota dentro de la cancha que todos estamos compenetrados, que todos queremos estar. El profe le encontró la idea de juego y nos sacó el mayor potencial individual a cada uno. Y hoy se ve reflejado en los resultados”, sentenció.

