Universidad Católica tuvo un gran renacer en el Campeonato Nacional. Los cruzados, de irregular primera parte del año, han logrado remontar de la mano de Daniel Garnero y actualmente luchan palmo a palmo por el Chile 2 para ir a la próxima Copa Libertadores.

Uno que se entusiasma con esa idea es Eduard Bello, delantero que está a préstamo en el elenco estudiantil, pero que mira de reojo una posible renovación con el equipo precordillerano.

⚽ Eduard Bello quiere seguir en U Católica

En conversación con Radio Agricultura, el atacante señaló que “sería hermoso seguir en el club sabiendo que nos estamos jugando esa aspiración a estar en Copa Libertadores directamente”.

“Hay cosas que se escapan de mis manos, quedan 7 partidos y yo estoy a préstamo con una opción de compra. Esperamos terminar de la mejor forma, ese es el enfoque. Ganar el partido contra Everton, seguir teniendo un buen rendimiento y a partir de ahí sentarnos a conversar para ver qué es lo que sigue”, agregó.

📅 ¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica saltará nuevamente a la cancha por el Campeonato Nacional el próximo domingo 19 de octubre a las 15:00 horas cuando visite a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.

