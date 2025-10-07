Colo Colo cuenta los días para volver a ver acción en el Campeonato Nacional 2025, escenario que tendrá de vuelta a los albos el próximo 19 de octubre frente al líder Coquimbo Unido, pero antes el elenco Popular entrará a la cancha en un amistoso frente a Deportes Puerto Montt para precisamente agarrar ritmo de competencia.

Será este miércoles que el Cacique visite al elenco del Delfín en el estadio Chinquihue, y en la antesala de dicho compromiso es que desde la interna del plantel se volvieron a referir al trabajo que está llevando a cabo el DT argentino Fernando Ortiz, por quien no escatiman en elogios.

🤝 El Tano Ortiz es destacado por su cercanía con el plantel de Colo Colo

Ortiz pudo festejar su primera victoria en Colo Colo en un partido pendiente con Iquique jugado hace poco más de 1 semana, una goleada que reavivó los ánimos en el equipo y por lo mismo han destacado lo que han podido aprender con el Tano en la banca.

Fue en medio de un evento organizado por el club que el defensor Emiliano Amor apuntó a las cualidades que ha tenido Ortiz con el plantel. “Fue un año bastante accidentado y él le ha dado frescura al equipo, ideas nuevas. Estamos muy contentos con su llegada”, expresó de entrada el zaguero nacionalizado sirio.

“Es muy cercano, está atento a los detalles y tiene muy claro lo que quiere, dentro y fuera de la cancha”, agregó Amor sobre el estratega trasandino.

El plantel de Colo Colo está conforme con las primeras semanas de Ortiz/ © Photosport

⚽ En la interna de Colo Colo urge un solo objetivo en el tramo final de la temporada

Por otro lado, Amor se refirió a cómo afrontan este decisivo tramo de la temporada, aún sin tener garantizado un lugar en copas internacionales para 2026, el gran objetivo que les va quedando por cumplir al no haber entrado en la pelea por títulos.

“Obviamente queríamos salir campeones y no pudimos por muchas circunstancias, pero nuestro deseo siempre es dejar a Colo Colo en lo más alto, y hoy eso significa clasificar a la Libertadores“, remató al respecto, un objetivo que no se ve tan lejano para los de Macul teniendo en cuenta que están a solo seis puntos de distancia del puesto de Chile 3 en la tabla de posiciones.

