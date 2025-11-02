Huachipato vs U de Chile abre la jornada de domingo de la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

Los acereros han tenido una semana convulsionada, pero por lo extradeportivo. Los abusivos precios para este partido con la U y la creación de una Terraza VIP fueron el blanco para las críticas recibidas por los de Talcahuano.

La U de Chile, en tanto, llega con el orgullo herido luego de su polémica eliminación de Copa Sudamericana. Los azules tienen que dar vuelta la página lo más rápido posible si quieren pelear por el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

Huachipato y la U jugarán en el estadio Huachipato-Cap Acero desde las 12:30 horas.

⏱️Huachipato vs U de Chile, minuto a minuto