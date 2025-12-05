Colo Colo pondrá fin a una temporada complicada este domingo cuando reciba a Audax Italiano por la última jornada del Campeonato Nacional. Los albos tienen como único objetivo conseguir un cupo a la próxima Copa Sudamericana, aunque para ello no dependen de sí mismos.

El no asegurar participación internacional el 2026 pondría en jaque a Fernando Ortiz, puesto que el argentino arribó al Estadio Monumental con la tarea de acceder a un certamen continental el próximo año.

Por ello, una vez terminado el torneo la dirigencia de Blanco y Negro deberá hacer un balance y tomar decisiones de cara a lo que viene. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, fue el propio entrenador quien envió una potente señal que da luces sobre su futuro.

👀 Fernando Ortiz da luces sobre su futuro en Colo Colo

Si bien en el Cacique están mentalizados en vencer a Audax Italiano, Fernando Ortiz ya se proyecta más allá del duelo ante los itálicos. En medio de la incógnita sobre su futuro, el estratega envió una potente señal que podría ser una pista de aquello.

Según reveló DaleAlbo, el DT citó al plantel para que se reúnan en lunes 8 de diciembre en el Estadio Monumental, luego del compromiso ante los floridanos. Su intención y la del cuerpo técnico es tomar mediciones a los jugadores con el objetivo que se vayan a sus vacaciones con una pauta a cumplir. Todo esto pensando en el inicio de la pretemporada 2026.

Esto indicaría que Ortiz seguirá al mando del equipo durante la próxima temporada pese a que no consiga la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

🤑 Los millones que le cuesta a Colo Colo sacar a Fernando Ortiz

Cuando Fernando Ortiz arribó a Colo Colo, la dirigencia de Blanco y Negro le encomendó la tarea de clasificar a un torneo internacional de cara al 2026. Por ello, dentro de su contrato se estipularon algunas cláusulas, entre ellas, la de evaluar su vínculo al término del Campeonato Nacional si no se cumple con el objetivo.

Sin embargo, rescindir el contrato del adiestrador no le saldría gratis al Cacique, puesto que según reveló Radio ADN, para dejar de contar con sus servicios la concesionaria deberá pagarle 200 mil dólares, es decir, alrededor de 180 millones de pesos.

Esto significaría un golpe no menor para el club considerando el complicado momento que atraviesa. A esto, además, se sumaría la urgencia por encontrar un nuevo estratega antes de que inicie la pretemporada.

