Datos Clave Promesa cruzada: Fernando Zuqui aseguró que Universidad Católica peleará el título hasta la última fecha. La brecha: Colo Colo le saca 10 puntos a la UC, que cerró la primera rueda como sublíder. Continuidad: Zuqui renovó hasta diciembre y aspira a extender su vínculo en 2027.

Fernando Zuqui no le tiene miedo a la ventaja de Colo Colo. En conferencia de prensa, el volante de Universidad Católica abordó los 10 puntos que el Cacique le saca a los cruzados en el Campeonato Nacional y lanzó un mensaje desafiante, luego de que la UC cerrara la primera rueda como sublíder tras golear por 5-1 a Universidad de Concepción.

El argentino hizo un balance del semestre con luces y sombras. Valoró la clasificación a octavos de la Copa Libertadores y el segundo lugar en el torneo, aunque no escondió la espina de la Copa de la Liga. “Nos quedó la bronca y la calentura de no poder avanzar en la Copa de la Liga. Pero en el plano internacional hicimos una gran fase de grupos, contra rivales de mucha jerarquía. Y en el torneo local estamos segundos, a 10 puntos del primero”, señaló.

¿Qué dijo Zuqui de la ventaja de Colo Colo?

Reconoció la dificultad, pero no bajó los brazos: “Obviamente, 10 puntos es una diferencia amplia, pero tenemos con qué seguir compitiendo. Nosotros vamos a competir de la mejor forma hasta la última fecha”, aseguró. Aun así, pidió mesura: “Venimos por buen camino, pero hay que tener los pies en la tierra, porque todavía no hemos logrado nada. Tenemos varios objetivos por delante en el segundo semestre”.

¿Qué dijo Zuqui de su renovación?

El otro tema fue su renovación hasta diciembre de este año, que lo dejó feliz. “Siempre le manifesté a mi representante y al club que mi idea era extender el contrato por un tiempo más. Le agradezco al club por el esfuerzo que hizo para poder retenerme durante 6 meses”, comentó el volante de 34 años, que ya piensa en seguir más allá: “Trataré de dar lo mejor de mí para una posible renovación el año que viene, porque estoy muy a gusto y muy contento en Católica”.

Con ese ánimo, Fernando Zuqui y Universidad Católica encararán un segundo semestre con la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional como grandes objetivos, decididos a achicar la distancia con un Colo Colo que por ahora manda con autoridad.