La salida de Alan Saldivia de Colo Colo ya es una realidad y con ello deja un vacío importante en la defensa alba de cara a la próxima temporada. El defensor se encamina a cerrar su ciclo en el Monumental, obligando al club a moverse con rapidez para cubrir una baja sensible.

En ese escenario, en Macul ya evalúan alternativas para reforzar la última línea y uno de los perfiles que asoma es el de un defensor central con pasado en Universidad Católica, con experiencia en el fútbol chileno y recorrido internacional. Sin confirmaciones oficiales, su nombre comienza a tomar fuerza como posible opción para asumir el desafío de reemplazar a zaguero uruguayo.

🛡️ Colo Colo empieza a moverse en defensa

La zaga de Colo Colo vive uno de sus momentos más complejos en el mercado de pases. La inminente salida de Alan Saldivia rumbo al Vasco da Gama, sumada a otras bajas en el sector como las de Óscar Opazo, Sebastián Vegas (fin de préstamo), Emiliano Amor y Mauricio Isla, deja a la última línea con opciones limitadas para el técnico Fernando Ortiz y obliga al club a comenzar a evaluar defensores con experiencia que puedan asumir el reto de reforzar la retaguardia alba de cara a la próxima temporada.

Además de las salidas, Colo Colo ya confirmó las llegadas del lateral derecho Matías Fernández (30) y del defensor central uruguayo Joaquín Sosa (23), incorporaciones pensadas para darle mayor competitividad a la última línea y aportar alternativas mientras Ortiz continúa evaluando opciones para cubrir las plazas más afectadas. A estos movimientos podría sumarse ahora un defensor central de vasta experiencia y pasado en Universidad Católica, quien aparece como una de las cartas que se analizan para reemplazar a Saldivia si la operación avanza.

💣 El tapado que asoma como reemplazo de Saldivia

Entre las alternativas que comienzan a tomar fuerza en el entorno de Colo Colo para reforzar la última línea aparece un defensor con amplio recorrido y conocimiento del fútbol chileno. En Macul evalúan sumar experiencia a la zaga tras la salida de Alan Saldivia, en una operación que podría destrabarse en las próximas semanas si el escenario económico y deportivo lo permite.

El nombre que asoma con mayor fuerza es el de Enzo Roco, zaguero chileno formado en Universidad Católica y que recientemente quedó libre tras finalizar su etapa en el Fatih Karagümrük de Turquía. Con 33 años, una extensa trayectoria internacional —con pasos por España, México y Arabia— y experiencia en la selección chilena, Roco aparece como una carta de jerarquía que la dirigencia y el cuerpo técnico analizan para reforzar el centro de la defensa, considerando además que su condición de jugador libre facilitaría una eventual negociación.

Enzo Roco asoma como una opción para reemplazar a Alan Saldivia en caso que el defensa uruguayo parta de Colo-Colo. Hoy en el directorio de ByN se dieron a conocer cuatro alternativas #DePuntete @canalcalbuco @MOyanedelU12 @HugoVergaraS pic.twitter.com/OCtpFoAQWU — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) January 8, 2026

Desde lo futbolístico, Enzo Roco es un defensor central de perfil clásico: fuerte en el juego aéreo, con buen timing y la experiencia necesaria para ordenar la defensa, más que para salir conduciendo desde el fondo. De concretarse su llegada, el ex cruzado llegaría a competir directamente por un lugar como titular, posicionándose por experiencia por sobre opciones como Joaquín Sosa y Villagra, al menos en el arranque de la temporada. Además, su condición de jugador chileno es un punto a favor para Colo Colo, ya que no ocuparía cupo de extranjero, un factor clave en la planificación del plantel y que refuerza su perfil como una alternativa viable para reforzar la defensa alba en este mercado.