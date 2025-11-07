Iquique derrotó por 2-1 a Unión La Calera, de visita en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, y sigue vivo en la lucha por salvarse del descenso, ya que quedó a 4 puntos de la salvación, teniendo 9 aún por disputar antes del final del Campeonato Nacional 2025.

Los Dragones Celestes acumulan 18 puntos en el fondo de la tabla de posiciones. Limache, que es el último elenco que se está salvando, tiene 22 unidades, por lo que se encendió la parte baja.

Los Cementeros son el equipo de peor puntaje de la segunda rueda del torneo, pero tras un buen primer semestre no tienen opciones de bajar a la Primera B.

⚽ Los goles de La Calera vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

Álvaro Ramos abrió la cuenta para Iquique en los 9 minutos, anotando su conquista 99 con la camiseta y quedando solo a una de la centena, ampliando aún más tremenda historia en el club.

Joaquín Soto empató para La Calera en los 29′, aunque los iquiqueños retomaron la ventaja y la hicieron definitiva en los 33′ a través de Misael Dávila.

Todo se terminó de encaminar a favor de los visitantes, debido a la expulsión de Fabrizio Tomarelli en los 56′ en los caleranos.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar La Calera e Iquique?

La Calera vuelve a la cancha en dos semanas más con un desafío mayúsculo ante Colo Colo en el estadio Monumental, duelo que no tiene programación, al igual que toda la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025.

Luego, a los Cementeros le quedan los partidos contra Limache (casa) y U Católica (visita) antes del final de la competencia.

La próxima estación para Iquique en la lucha por salvarse del descenso a la Primera B será como dueño de casa ante Cobresal, también en aproximadamente 15 días, en horario y fecha por confirmar.

El resto del fixture de los Dragones Celestes se compone de partidos ante Everton (como forastero) y U de Chile (de local), duelos claves en la pelea por la permanencia en Primera División.

📊 Estadísticas de La Calera vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025