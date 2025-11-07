Iquique derrotó por 2-1 a Unión La Calera, de visita en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, y sigue vivo en la lucha por salvarse del descenso, ya que quedó a 4 puntos de la salvación, teniendo 9 aún por disputar antes del final del Campeonato Nacional 2025.

Los Dragones Celestes acumulan 18 puntos en el fondo de la tabla de posiciones. Limache, que es el último elenco que se está salvando, tiene 22 unidades, por lo que se encendió la parte baja.

Los Cementeros son el equipo de peor puntaje de la segunda rueda del torneo, pero tras un buen primer semestre no tienen opciones de bajar a la Primera B.

⚽ Los goles de La Calera vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

Álvaro Ramos abrió la cuenta para Iquique en los 9 minutos, anotando su conquista 99 con la camiseta y quedando solo a una de la centena, ampliando aún más tremenda historia en el club.

Joaquín Soto empató para La Calera en los 29′, aunque los iquiqueños retomaron la ventaja y la hicieron definitiva en los 33′ a través de Misael Dávila.

Todo se terminó de encaminar a favor de los visitantes, debido a la expulsión de Fabrizio Tomarelli en los 56′ en los caleranos.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar La Calera e Iquique?

La Calera vuelve a la cancha en dos semanas más con un desafío mayúsculo ante Colo Colo en el estadio Monumental, duelo que no tiene programación, al igual que toda la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025.

Luego, a los Cementeros le quedan los partidos contra Limache (casa) y U Católica (visita) antes del final de la competencia.

La próxima estación para Iquique en la lucha por salvarse del descenso a la Primera B será como dueño de casa ante Cobresal, también en aproximadamente 15 días, en horario y fecha por confirmar.

El resto del fixture de los Dragones Celestes se compone de partidos ante Everton (como forastero) y U de Chile (de local), duelos claves en la pelea por la permanencia en Primera División.

📊 Estadísticas de La Calera vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 27
Unión La Calera
07/11/2025 20:00
1
2
Descanso
Deportes Iquique
  • Joaquin Soto 29′
  • Alvaro Ramos 9′
  • Misael Davila 33′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
33 ‘
Deportes Iquique
Gol regular : Misael Davila
32 ‘
Deportes Iquique
Asistencia : Dilan Rojas
29 ‘
Unión La Calera
Asistencia : Sebastian Saez
29 ‘
Unión La Calera
Gol regular : Joaquin Soto
9 ‘
Deportes Iquique
Gol regular : Alvaro Ramos
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Misael Davila!
Asistencia de Dilan Rojas en el gol.
Asistencia de Sebastian Saez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Joaquin Soto!
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Alvaro Ramos!
El árbitro da inicio al encuentro.
Unión La Calera
4-1-4-1
Jorge Pena 1
Jorge
Pena
Javier Saldias 2
Javier
Saldias
Felipe Campos 6
Felipe
Campos
Fabrizio Tomarelli 3
Fabrizio
Tomarelli
Diego Ulloa 4
Diego
Ulloa
Agustin Alvarez 21
Agustin
Alvarez
Kevin Mendez 16
Kevin
Mendez
Camilo Moya 5
Camilo
Moya
Franco Lobos 10
Franco
Lobos
Joaquin Soto 29
Joaquin
Soto
Sebastian Saez 11
Sebastian
Saez
  • Entrenador
  • 0
    Martin Cicotello
  • Suplentes
  • 13
    Martin Ballesteros
  • 8
    Erik De Los Santos
  • 23
    Juan Mendez
  • 9
    lLeandro Venegas
  • 32
    Martin Hiriart
  • 27
    Ignacio Mesias
  • 19
    Alexander Pastene
Deportes Iquique
4-2-3-1
Leandro Requena 22
Leandro
Requena
Dilan Rojas 4
Dilan
Rojas
Luis Casanova 6
Luis
Casanova
Salvador Sanchez 31
Salvador
Sanchez
Misael Davila 14
Misael
Davila
Diego Orellana 20
Diego
Orellana
Marcos Gomez 26
Marcos
Gomez
Alvaro Ramos 11
Alvaro
Ramos
Agustin Venezia 28
Agustin
Venezia
Edson Puch 10
Edson
Puch
Cesar Gonzalez 17
Cesar
Gonzalez
  • Entrenador
  • 0
    Rodrigo Guerrero
  • Suplentes
  • 12
    Daniel Castillo
  • 18
    Hans Salinas
  • 30
    Matias Blazquez
  • 32
    Enzo Hoyos
  • 5
    César Fuentes
  • 21
    Diego Fernandez
  • 24
    Bayron Barrera
5
Faltas Cometidas
1
0
Fuera de Juego
1
57
Posesión de Balón
43
0
Tarjetas Amarillas
0
1
Tiros Fuera
3
2
Tiros a Puerta
4
3
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
2
Saques de Portería
8
0
Penaltis
0
2
Tiros Libres
0
2
Paradas
1
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
4
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
3
Corners 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
1
Últimos enfrentamientos
DEP 0 – 1 UNI 25/05/2025
UNI 1 – 1 DEP 03/08/2024
UNI 1 – 3 DEP 03/03/2024

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas