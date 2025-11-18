Universidad de Chile está enfocada en su trascendental compromiso frente a O’Higgins de Rancagua, el cual puede definir sus aspiraciones para quedarse con un cupo a la próxima Copa Libertadores.

En el Centro Deportivo Azul saben de la importancia de este duelo, por lo que llevan varios días trabajando con el objetivo de traer un buen resultado desde El Teniente.

Sin embargo, Gustavo Álvarez no ha podido contar con plantel completo, puesto que tres de sus titulares se encuentran junto a la selección chilena que este martes cerró su 2025 con un triunfo sobre Perú.

👀 En U de Chile esperan por sus seleccionados

El entrenador interino de La Roja, Nicolás Córdova, convocó a tres figuras de la U de Chile para la gira del equipo nacional por Rusia: Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano.

La situación de estos tres jugadores era observada con atención por el equipo universitario laico, puesto que son importantes en el esquema de Gustavo Álvarez y su presencia no está asegurada para enfrentar a O’Higgins.

Sin embargo, en la U respiraron con tranquilidad, puesto que recibieron una mano del combinado nacional pensando en su compromiso frente a los celestes del próximo domingo.

🇨🇱 La Roja le da una mano a la U de Chile

Tanto Fabián Hormazábal como Javier Altamirano fueron titulares el pasado sábado cuando Chile se impuso por 2-0 a Rusia, pero aquel panorama cambió este martes, puesto que los tres seleccionados de la U fueron a la banca.

De hecho, el único que vio acción ante Perú fue Matías Sepúlveda, quien ingresó en el segundo tiempo. De esta forma, se espera que las tres figuras del Romántico Viajero regresen al Centro Deportivo Azul en las próximas horas para sumarse a los trabajos del primer equipo.

Los tres futbolistas serán evaluados por el cuerpo médico, pero considerando que no tuvieron una carga excesiva de minutos en los amistosos de La Roja, todo indica que estarán disponibles para el duelo frente a O’Higgins.

