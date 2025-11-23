U de Chile sigue sufriendo con las lesiones, pese a que hace un par de semanas dejó de participar en la Copa Sudamericana: los Azules perdieron a un referente en el duelo ante O’Higgins en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

Esto llega a complicar al elenco de Gustavo Álvarez, que en las últimas tres fechas se está jugando su clasificación como Chile 2 o Chile 3 a la Copa Libertadores 2026.

😱 El referente de U de Chile que salió lesionado ante O’Higgins

Se trata de Fabián Hormazábal, quien en los 15 minutos se lanzó al piso con un fuerte dolor en su muslo derecho, teniendo que ser reemplazado por Ignacio Tapia en los 16’, perdiendo un importante valor en ofensiva por la banca derecha.

Hormazábal salió en camilla y con evidente muestra de dolor, por lo que no se ve alentador el panorama para U de Chile de cara a los dos partidos que le restan en el Campeonato Nacional 2025.

🤕⚽🔵🔴 Malas noticias para Los Azules



Antes de los 15 minutos de partido en el Estadio Codelco El Teniente, #LaU sufrió por la lesión de Fabián Hormazábal, quien tuvo que dejar la cancha para que ingresase Ignacio Tapia.



El lateral derecho ha tenido gran actividad en este segundo semestre con la U, en la Liga de Primera, Copa Chile y Copa Sudamericana, pero además con la Selección Chilena, en la que jugó la semana pasada ante Rusia, aunque el equipo volvió de ese país recién el miércoles, tras el duelo con Perú (el que no jugó Hormazábal).

📊 Los números de Fabián Hormazábal en esta temporada en U de Chile

Fabián Hormazábal ha jugado 43 partidos con la camiseta de U de Chile en esta temporada, con tres goles y tres asistencias, números que va a echar de menos el elenco azul si es que pierde al jugador en los últimos dos partidos.

Además, tiene siete duelos más con La Roja, completando 50 duelos en total, algo sobre la media del fútbol chileno y que explica el desgaste del futbolista, que vive su mejor momento a los 29 años.