En Universidad de Chile y en Colo Colo ya palpitan la Supercopa. Luego que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana aprobara el encuentro, ambos elencos se encuentran listos para disputar el trofeo.

Esta será la primera vez que Gustavo Álvarez y Fernando Ortiz se vean las caras, puesto que el entrenador de los albos dirigirá su primer partido ante los azules. Sin embargo, en la previa se conoció un particular gesto del DT de la U con su colega de profesión.

📞 Revelan el gesto de Gustavo Álvarez con Fernando Ortiz

Según reveló el periodista de Radio ADN, Cristian Alvarado, el entrenador de Universidad de Chile llamó al estratega del Cacique luego de su arribo al país con el objetivo de “unir al fútbol”.

El comunicador detalló que la conversación de Álvarez fue “poniéndose a disposición, todos conocemos cómo es, muy cercano, muy ponderado, felicitando también al técnico de Colo Colo en su arribo al Estadio Monumental”.

“Conversando, entendiendo que más allá de todo lo que se dice es una cuestión externa. Acá estamos tratando de unir al fútbol le decía a Fernando Ortiz”, completó indicando que el llamado se dio a los dos o tres días luego del arribo del DT albo.

🤔 ¿Cuándo se enfrentarán Colo Colo vs U de Chile?

El primer cara a cara entre Colo Colo de Fernando Ortiz y Universidad de Chile de Gustavo Álvarez está previsto para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura por la final de la Supercopa.