El promisorio futbolista Lucas Assadi le da una mala noticia a U de Chile para el duelo de este lunes ante Palestino, por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

Assadi es la gran figura del elenco azul y la esperanza para el final de la temporada, en la que los universitarios quieren ganar la Copa Sudamericana y terminar lo más arriba posible en el Campeonato Nacional.

❌ La mala noticia de Lucas Assadi a U de Chile para enfrentar a Palestino

La mala noticia de Lucas Assadi es que no podrá estar presente en el duelo de U de Chile vs Palestino, según dio a conocer el medio partidario Emisora Bullanguera.

La razón es que no pudo recuperarse el cuadro viral que lo afectó en las última semana y que también lo sacó del amistoso de Chile vs Perú.

En su lugar en la convocatoria entró Ignacio Vásquez, quien perfectamente puede ser uno de sus reemplazantes en cancha, aunque lo más natural es que sea uno de los jugadores experimentados, como Leandro Fernández, Nicolás Guerra o Rodrigo “Tucu” Contreras.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Palestino?

U de Chile vs Palestino se verán las caras este lunes 13 de octubre a las 16:00 horas en el estadio Santa Laura por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

Fecha: Lunes 13 de octubre

Hora: 16:00 horas

Estadio: Santa Laura

📲 Ingresa a nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre y entérate de todas las noticias de U de Chile, así como también de las novedades del fútbol chileno.