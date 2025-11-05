U de Chile vive momentos de turbulencias: los Azules llevan varias semanas con un ambiente hostil en la interna, el que se aplacó en algo con la victoria por 2-1 ante Everton, pero que no desapareció.

Uno de los principales temas que mantienen en tensión al Centro Deportivo Azul es la posible salida de Gustavo Álvarez y su supuesto conflicto con la dirigencia de Azul Azul, el que no fue descartado aún por el DT.

🗣️ La versión de Michael Clark por supuesto conflicto con Gustavo Álvarez en U de Chile

Pues fue el presidente de la concesionaria, Michael Clark, quien abordó los supuestos problemas con Álvarez, en declaraciones a la prensa tras el duelo de U de Chile vs Everton.

Clark señaló: “Veo a un grupo humano unido, al cuerpo técnico enfocado. A final de año nos vamos a sentar a evaluar qué es lo mejor para el club y las carreras de los que trabajan en el club. Hoy estamos enfocados. No veo ninguna división interna. Al revés, es un grupo muy unido”.

“El equipo está con el foco puesto en ganar. Quedan partidos importantes. Ustedes saben, trabajan en esto, la mayoría de las cosas negativas que se dicen de la U terminan siendo siempre falsas. Las hacen algunos periodistas cuyas fuentes son la ensalada del asado”, añadió.

😱 Las palabras de Gustavo Álvarez sobre las diferencias con Michael Clark y Azul Azul

Antes, Gustavo Álvarez también se refirió al tema en conferencia de prensa: “En los grupos de trabajo hay puntos de vista distintos, que por ahí, en el medio del camino, no son los momentos más adecuados para hablar”.

“Cuando termine la temporada, como dije varias veces, sacaré conclusiones y miraré para adelante, pero no ahora”, agregó.

También tuvo palabras para su eventual salida de U de Chile: “A fin de año analizo los procesos. Sí, como siempre la dirigencia tiene opción de revisar. Mientras tanto, pensar en otro destino para 2026 sería quitarle el 100% de energía que este este club se merece, y también la gente se merece”.

