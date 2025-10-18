Colo Colo ya se encuentra instalado en la Cuarta Región para enfrentar el importante pleito con Coquimbo Unido de este domingo 19 de octubre en la Fecha 24 del Campeonato Nacional, pero el viaje de la delegación del Cacique a tierras del pirata no estuvo ajeno a complicaciones que provocaron inesperadas consecuencias.

Y es que el continente de Colo Colo llegó durante la jornada de este último viernes a territorio coquimbano con el fin de acomodarse de la mejor manera antes del encuentro en el Francisco Sánchez Rumoroso. Sin embargo, un insólito episodio que terminó con una multa dejó dolores de cabeza para el club de Pedrero.

😵 El duro revés que sufrió Colo Colo en su llegada a Coquimbo

Lógicamente que para poder llegar a Coquimbo el bus de Colo Colo debió transitar por el núcleo de la ciudad vecina de La Serena, localidad en la que pasaron un inoportuno episodio.

De acuerdo a lo que reportó el portal El Día, el bus que transportaba a la delegación del Popular causó grandes problemas de tránsito en el casco histórico de La Serena al entrar por calle Balmaceda y luego intentar virar hacia calle Prat. Pero el caos no quedó ahí, ya que al intentar remediar su error en la maniobra el chofer del vehículo golpeó a varios árboles y señales de tránsito para finalmente poder escapar de la situación y tomar otra dirección hacia Coquimbo.

Frente a esto, el citado portal indicó que las imágenes del momento captadas por testigos se viralizaron rápidamente y llegaron a manos de la Municipalidad de La Serena, que decidió ponerle una infracción de forma empadronada al bus por unidades de inspección municipal.

Respecto a toda esta situación y la multa que se aplicó al bus de Colo Colo, el director de Seguridad Ciudadana de la comuna, Gonzalo Arceu, detalló que: “El tránsito de camiones de alto tonelaje o vehículos de transporte de pasajeros de esa envergadura está estrictamente prohibido en el casco histórico, debido a que las calles no cuentan con el espacio ni las condiciones necesarias para maniobrar con seguridad”.