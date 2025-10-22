La derrota de Colo Colo a manos de Coquimbo el pasado fin de semana por el Campeonato Nacional sigue manteniendo a los albos fuera de la zona de clasificación a copas internacionales para el próximo año, y el nivel que mostró el Cacique en tierras del cuadro pirata puso en la mira a un jugador que venía siendo destacado hasta hace no mucho tiempo: el atacante Lucas Cepeda.

Aunque Colo Colo tuvo pasajes de interesante fútbol en el Francisco Sánchez Rumoroso no pudo nunca a desnivelar el marcador y tampoco apareció el desequilibrio de Cepeda que tenía acostumbrados a los hinchas albos hace unos meses atrás y sobre todo en la pasada temporada, por lo que fue un ex futbolista y otrora seleccionado chileno quien lanzó sus dardos hacia el zurdo por el opaco presente que arrastra.

😶 “Se está convirtiendo muy mal”: La ácida crítica sobre Cepeda

En las últimas horas, fue Rafael Olarra quien en su rol de panelista de ESPN se lanzó con una contundente crítica sobre Lucas Cepeda y esta seguidilla de partidos en los que no ha podido resaltar por sobre sus compañeros en el Popular.

“Colo Colo ha logrado algo difícil, que es bajarle muchísimo el nivel a Lucas Cepeda. Cepeda es un jugador que se está convirtiendo muy mal, muy por debajo de lo que veíamos. señaló de entrada el Flaco Olarra en su análisis sobre el ex Santiago Wanderers.

Así mismo, el otrora defensor central apuntó que: “Lucas Cepeda puede explotar, tiene en su pierna izquierda muchas alternativas y lo están sumergiendo en estar presionado sobre la banda y poco útil“.

Cepeda no convierte desde junio pasado con los albos/ © Photosport

📊 Los números de Lucas Cepeda este 2025 en Colo Colo

De todas maneras es cierto que la producción de Cepeda en Colo Colo ha bajado este 2025 a comparación de lo realizado en la pasada temporada.