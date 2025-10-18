Fernando Ortiz afronta el duelo contra Coquimbo Unido con la presión de acercarse a los puestos de copas internacionales. Colo Colo arribó a la ciudad puerto con varias ausencias sensibles y el reto de cumplir el requisito Sub 21, que podría quedarse en el tintero este domingo.

Las alarmas se encendieron tras el parte médico de la semana. Francisco Marchant y Nicolás Suárez quedaron fuera del listado por temas físicos, lo que deja al equipo sin representantes de la cantera en la convocatoria. A esto se sumó el revés de Javier Correa, quien acusó nuevas molestias y tampoco estará en el duelo ante Coquimbo.

⚽ La formación de Colo Colo vs Coquimbo

Ante este panorama, Cacique Pasión reveló la posible oncena titular: Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Méndez en el mediocampo; y, en el ataque, Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino. Este once sacrifica la cuota Sub 21, pero añade experiencia para afrontar el desafío en un estadio que promete ser hostil con los albos.

La apuesta de Ortiz parece clara: reforzar el control en la salida y el peso ofensivo con hombres de recorrido. La duda reside en el desgaste físico tras un calendario apretado, aunque la inclusión de Pizarro aporta aire fresco y desequilibrio dinámico.

🔥 Desafíos y objetivos del Cacique

Con 34 unidades, Colo Colo marcha octavo y necesita un triunfo para recortar distancias con Cobresal y Palestino. Quedan siete fechas y el Cacique no puede permitirse más deslices si aspira a meterse en copa internacional.

El choque en Coquimbo se presenta como una prueba de carácter: sobrevivir sin Sub 21 y recuperar a solistas como Correa en las siguientes jornadas.