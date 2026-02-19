Octavio Rivero nuevamente puso en alerta al cuerpo técnico por una molestia en su rodilla. La pregunta que comienza a rondar en el CDA es: ¿El uruguayo llegó completamente sano a Universidad Chile?

Y es que la reaparición de la sinovitis encendió las alarmas, considerando que fue traído para ser titular y otra vez podría quedar fuera de otro partido. Rivero no ha marcado en el Campeonato Nacional y solo ha disputado 72 minutos en el debut ante Audax Italiano y 15 minutos en el duelo contra Palestino.

Octavio Rivero y la sinovitis que ya lo dejó 43 días fuera

Ya se perdió el compromiso en Talcahuano y esta semana nuevamente no ha podido entrenar con normalidad. Lo cierto es que la lesión que arrastra no es un cuadro desconocido. En su etapa en el Barcelona de Ecuador, sufrió la misma dolencia y estuvo 43 días fuera de competencia, y se perdió la competencia en los meses de junio y julio.

En esa oportunidad viajó una semana a Uruguay para someterse a un tratamiento especializado, acompañado por un médico del club ecuatoriano. El plan fue conservador, evitó el quirófano y logró completar la temporada sin nuevos episodios físicos. Además, superó los exámenes médicos antes de firmar en la U.

Según información de En Cancha, en el CDA no descartan repetir la fórmula: un tratamiento conservador de 14 días de rehabilitación específica como alternativa directa a una intervención quirúrgica. Rivero ya tomó postura en el pasado y descartó operarse. Hasta ahora, tampoco está convencido de hacerlo.

El riesgo deportivo que enfrenta la U sin Rivero al 100%

Para Universidad de Chile, el escenario es claro. Su principal carta de gol aún no despega y el equipo necesita sumar con urgencia. Si el tratamiento no funciona, la cirugía podría dejar a Rivero fuera en un tramo determinante del semestre.

Ahora toda la esperanza de gol del Romántico Viajero se concentran en Juan Martín Lucero, que se espera sea titular ante Limache.