La programación del Clásico Universitario ha generado todo tipo de polémicas. La ANFP decidió agendar el encuentro entre Universidad Católica y Universidad de Chile para el próximo 26 de octubre, en medio de las semifinales de la Copa Sudamericana que deberán disputar los azules.

Esto provocó la molestia de Azul Azul, que aprovechó el viaje a Conmebol para solicitar a Pablo Milad, mandamás del fútbol chileno, a postergar el duelo ante la UC. Si bien el presidente de la Federación se mostró dispuesto a ayudar, esto finalmente no será posible debido al reciente acuerdo firmado con TNT Sports, puesto que el canal dejó claro que no quiere más reprogramaciones.

👀 U Católica quiere jugar el Clásico Universitario

En medio de esa situación, este jueves el volante de Universidad Católica, Cristian Cuevas, fue enfático: “El partido está en regla, por algo lo programaron. Esperemos que se juegue”.

“No nos convendría tener otro parate, otra semana sin jugar. Hay que estar preparado y ganar un clásico en casa siempre es importante para mantenernos arriba en la pelea”, concluyó el ‘Cimbi’.

📅 ¿Cuándo es el Clásico Universitario?

Pese a la insistencia de Universidad de Chile con postergar el partido, finalmente el Clásico Universitario se jugará el próximo domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena.

