Universidad de Chile vivirá semanas claves. Los azules no solo se jugarán el pase a la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús, sino que también enfrentarán la recta final del Campeonato Nacional en busca del Chile 2.

Para ello, tendrán un calendario cargado de partidos, el cual comenzará el próximo jueves ante el elenco argentino en el Estadio Nacional. Por ello, en la U quieren tomar resguardos ante esta seguidilla de duelos para cuidar a sus principales figuras de una posible carga física.

😮 U de Chile insiste en suspender el Clásico Universitario

Para aliviar la cantidad de partidos que tienen en las próximas semanas, Universidad de Chile insiste en aplazar el Clásico Universitario frente a Universidad Católica, el cual está programado en medio de la llave frente a Lanús.

Según informó Cooperativa Deportes, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, solicitó a Pablo Milad, mandamás de la ANFP, gestionar la opción de posponer el encuentro frente a los cruzados.

El citado medio detalló que la conversación se dio tras la reunión que ambos dirigentes sostuvieron en la Conmebol con motivo de las semifinales de la Copa Sudamericana. Milad se habría comprometido a ayudar a Clark, mientras que el gerente de ligas, Yamal Rajab, también habría tenido una buena recepción.

📅 ¿Cuándo juega U Católica vs U de Chile?

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile está programado para el próximo domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena.

El partido está previsto solo tres días después que la U juegue la semifinal de ida de la Sudamericana frente a Lanús.

🔗 Sigue todo lo que ocurre con la U de Chile en Al Aire Libre.