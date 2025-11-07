U Católica tiene como gran objetivo en este tramo final de temporada poder apoderarse del Chile 2 para tener un lugar en la Copa Libertadores 2026, escenario que obligaría al elenco de la precordillera a reforzarse mucho mejor que estos últimos años, por lo que en el club estudiantil ya empiezan a tantear el mercado con algunos nombres que asoman en su radar.

El propio presidente de Cruzados, Juan Tagle, reconoció esta semana que a diferencia de mercados anteriores en esta ventana que se abrirá en el verano podrán tener un mayor presupuesto para ir por nuevas caras que potencien el plantel, y desde el otro lado de la cordillera dieron a conocer durante las últimas horas que en la UC tendrían puesta su mirada en la situación de un delantero de Independiente de Avellaneda.

⚽ En la UC se fijan en un jugador de Independiente que conoce el fútbol chileno

Si bien es cierto que queda todavía para que finalice esta temporada y la UC no tiene garantizada su presencia en la Copa Libertadores del próximo año, desde el club de La Franja tienen plena confianza en poder cumplir el objetivo y por ello es que ya empieza a haber una danza de nombres como posibles fichajes para el 2026.

Y es que desde Argentina estos últimos días el portal partidario de Independiente, La Voz del Diablo, aseguró que U Católica estaría tras los pasos del atacante Walter Mazzantti, quien ya tiene conocimiento del fútbol chileno al haber defendido la camiseta de Huachipato desde 20220 hasta ser parte de ese plantel que conquistó el título del fútbol chileno en 2023.

No sería para nada extraño que Mazzantti decidiese pegar una vuelta al fútbol chileno para fichar por la UC al haber vivido un discreto segundo semestre con el Rojo de Avellaneda, elenco al que llegó con buen presente desde Huracán sin poder repetir ese rendimiento que mostró en el Globo.

Mazzantti en acción con Independiente este 2025/ © Andrés Pina-Photosport

📊 Los números de Walter Mazzantti este 2025 en Argentina

Mazzantti jugó todo el primer semestre junto a Huracán hasta pasar a Independiente en julio pasado, firmando un contrato hasta 2028 con el Rey de Copas. Estos son sus números entre ambos clubes este 2025: