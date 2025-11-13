Mientras prepara la recta final del Campeonato Nacional, en Universidad de Chile también piensan en el próximo mercado de pases, donde se espera que haya importantes movimientos.

Sin ir más lejos, en las últimas horas surgió como opción Paulo Díaz, defensor central de River Plate que todo indica que no continuará en el elenco millonario el próximo año.

Sin embargo, el zaguero no es el único seleccionado chileno que ilusiona a los azules, puesto que recientemente otro lanzó un guiñó que esperanzó a los fanáticos de cara al 2026.

👀 Seleccionado chileno lanza guiño a la U de Chile

Este jueves en su cuenta oficial de Instagram, Universidad de Chile compartió fotografías de Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano, sus seleccionados que están en Rusia para los amistosos frente al elenco local y también ante Perú.

En dicha publicación, el elenco estudiantil recibió una enigmática respuesta de Rodrigo Echeverría, quien ya vistió la camiseta azul en el pasado.

“¿Y yo?”, fue el comentario del volante de León de México, el cual ya supera los cinco mil ‘me gustas’ y que provocó que los fanáticos comenzaran a pedir su retorno a la U. De hecho, Altamirano, su compañero en La Roja, reaccionó a sus palabras con un emoji de sorpresa.

🤔 ¿Rodrigo Echeverría es una opción para la U de Chile?

Tras su gran desempeño en Huracán de Argentina, Rodrigo Echeverría decidió emprender rumbo a México, donde ha jugado 19 partidos con la camiseta del Club León, en los cuales no ha logrado anotar ni asistir.

Sin embargo, el mediocampista tiene contrato con el elenco mexicano hasta fines de 2027, lo que complica su posible regreso, puesto que si Universidad de Chile quiere contar con él, debe negociar directamente con su club.

Formado en Universidad de Chile, Echeverría disputó 62 encuentros con la camiseta azul, en los cuales no convirtió, pero sí aportó con dos asistencias. Tras su salida de la U en 2020, vistió las camisetas de Everton, Huracán y Club León.

🔗 Mantente al día con toda la actualidad y las novedades de la U de Chile en Al Aire Libre.