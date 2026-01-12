La U de Chile continúa preparándose para arrancar la temporada 2026, donde la principal misión es volver a levantar el título del Campeonato Nacional, algo que no consiguen hace nueve años.

Para ello, los azules ya tienen tres refuerzos confirmados: Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero, y la gerencia deportiva continúa trabajando para sumar nuevas incorporaciones.

Sin embargo, la conformación del plantel no es el único aspecto que preocupa a los estudiantiles, puesto que otro tema importante es la localía. Y precisamente en ese ítem se confirmó una gran noticia para el club.

🏟️ U de Chile celebra con su localía para el 2026

Uno de los grandes dolores de cabeza para la U de Chile en el último tiempo ha sido la localía. Esto debido a las veces que no puede utilizar el Estadio Nacional, lo que ha obligado al Romántico Viajero a utilizar otros recintos deportivos.

En la temporada 2025, además del coliseo ñuñoíno, los universitarios fueron locales en el Estadio Santa Laura e incluso en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Sin embargo, esta situación no se repetiría en la temporada que se avecina, puesto que según lo informado por La Voz Azul, la dirigencia de Azul Azul aseguró que sus 15 partidos del Campeonato Nacional como anfitrión los jugará en el Nacional.

Esto se podrá llevar a cabo luego de lograr un contrato de arriendo anual con el Instituto Nacional de Deportes (IND), que es el organismo a cargo del reducto.

🔵 En la U de Chile esperan por los abonos

Otro de los aspectos que genera inquietud en los fanáticos de la U de Chile son los abonos para la temporada 2026. Pero de acuerdo a la fuente anteriormente mencionada, éstos se pondrán a la venta en los próximos días.

“Desde el club, además informarán sobre la venta y renovación de abonos para este 2026”, señalaron.

De esta forma, en la U se preparan con todo para un año en el que esperan poner fin a una extensa sequía sin títulos de Primera División.

