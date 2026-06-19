Datos Clave Definido el DT: Ricardo Viveros dirigirá a U de Concepción hasta final de año Fue ratificado: Ya dirigía al equipo de forma interina Tercer DT en la temporada: Antes estuvieron Juan Cruz Real y Leonardo Ramos

U de Concepción definió al entrenador que estará hasta el final de la temporada en el club, quien tiene la misión de conseguir la permanencia en Primera División: el Campanil busca afirmarse de una vez por todas con el estratega, ya que se trata del tercero en la temporada, luego de las malas experiencias de Juan Cruz Real y Leonardo Ramos.

Los penalistas subieron esta temporada al fútbol de honor, después de seis años en la categoría de plata, por lo que necesitan conseguir una estabilidad en esta división.

¿Quién será el DT de U de Concepción hasta el final de temporada?

Ricardo Viveros será el director técnico de U de Concepción hasta el final de la temporada. El estratega ya venía dirigiendo a los estudiantiles de forma interina, pero este viernes fue ratificado por la dirigencia como el entrenador oficial de la institución por todo lo que resta de año.

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Se informa a los hinchas, socios y abonados que se ha decidido que Ricardo Viveros y Cuerpo Técnico, continúen liderando al Plantel Profesional hasta el final de temporada.#ElOrgulloDeSerForero #ElÚnicoCampeónDeConcepción 🔔 pic.twitter.com/nTUg1qR0yS — C.D. U. de Concepción (@FutbolUdeC) June 19, 2026

Viveros lleva cinco partidos al mando del Campanil, con un triunfo, dos empates y dos derrotas, aunque una de ellas fue en la Copa de la Liga, torneo en que el equipo ya estaba eliminado, y la otra fue ante la poderosa U Católica, con un contundente marcador de 5-1.

¿Cuándo juega U de Concepción?

Ricardo Viveros tendrá su primer duelo como DT oficial de U de Concepción será este sábado 20 de junio a las 18:00 horas ante Rangers en el estadio Iván Azócar Bernales de Talca, en su debut en la Copa Chile 2026.

Este duelo no tendrá transmisión de TV ni de streaming, por lo que tendrás que estar atento a nuestro sitio Al Aire Libre para conocer novedades.