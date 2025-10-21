En U Católica empiezan a mirar con seriedad el gran desafío que tendrán este domingo 26 de octubre en el clásico ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, encuentro que puede servir de trampolín para que los cruzados vayan asegurando el Chile 2 que garantiza un lugar directo en la Copa Libertadores del próximo año.

El gran objetivo que le va quedando a la UC en la presente campaña es sellar su presencia en copas internacionales en el 2026, por lo que de cumplir con dicho propósito es tarea también ir con todo en el rearmado del plantel, algo por lo que también van apareciendo novedades con nombres que se suman a la carpeta de posibles refuerzos.

🤔 El talento chileno que jugó el Mundial de Clubes y suena para la UC

Uno de los puestos a reforzar que ya piensan en U Católica es la de un volante con características ofensivas. De hecho, este tipo de jugador fue pedido por el técnico Daniel Garnero en su llegada al club y no se le pudo cumplir el deseo, aunque recientemente ha tenido la gracia de encontrar soluciones en la cantera con nombres como el de Vicente Cárcamo.

Igualmente, la incorporación de un mediocampista sigue estando entre las prioridades del cuadro estudiantil para el próximo mercado de verano, y si ya han sonado opciones como Luciano Cabral, Diego Valdés y Matías Palavecino, en la últimas horas surgió otra alternativa, un jugador que es chileno y disputó el último Mundial de Clubes.

Se trata nada menos que de Marcelo Allende. De acuerdo al periodista Bruno Sampieri en su canal de Youtube, el chileno del Mamelodi Sundowns se encuentra en la lista de deseos de la UC para la próxima temporada. Eso sí, de acuerdo al propio comunicador no hay negociaciones en marcha ni nada avanzado por el volante de 26 años, quien habría renovado con el cuadro sudafricano luego que su contrato expirara a mediados de este 2025.

Marcelo Allende aparece en el horizonte de los cruzados/ © Imago

📊 Los números de Marcelo Allende en Mamelodi Sundowns

Estos son los números de Marcelo Allende con Mamelodi Sundowns desde su llegada en 2022: