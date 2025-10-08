Universidad Católica no se detiene. Mientras pelea por meterse a la zona de clasificación para Copa Libertadores en el Campeonato Nacional, la dirigencia de Cruzados ya proyecta el plantel para el próximo año, con la mirada puesta en reforzar el mediocampo.

Y según información proveniente de Argentina, la UC ya habría levantado el teléfono por un seleccionado chileno que atraviesa un difícil momento en su club y podría volver al país en 2026.

🇨🇱 ¿Qué jugador de La Roja interesa a Universidad Católica?

De acuerdo con reportes de la prensa argentina, el elenco precordillerano retomó contacto con Luciano Cabral, volante de 30 años e internacional con el combinado nacional. Cabral, actualmente en Independiente de Avellaneda, mantiene contrato hasta 2027, pero su presente no es el mejor: el cuadro argentino no gana hace 13 partidos y ocupa el último lugar de su grupo.

El mediocampista fue figura en la temporada anterior, aunque hoy se encuentra en un contexto adverso, lo que podría abrirle la puerta para regresar al fútbol chileno.

⚽ ¿Por qué la UC busca reforzar el mediocampo para 2026?

En la precordillera existe consenso sobre la necesidad de sumar un volante ofensivo, capaz de generar fútbol y acompañar a Fernando Zampedri en la creación de juego.

Durante las últimas semanas, han sonado nombres como Matías Palavecino (Coquimbo Unido), pero el perfil de Cabral encaja perfectamente con el proyecto deportivo que encabeza Daniel Garnero.

De hecho, la dirigencia cruzada habría retomado conversaciones con el entorno del jugador, evaluando su situación contractual y una eventual salida a fin de año.

🔎 ¿Cuál es el presente de Luciano Cabral en Independiente?

El volante chileno-argentino ha disputado 9 de los últimos 10 partidos del “Rojo”, siendo titular en siete. Sin embargo, no registra goles ni asistencias en el torneo Clausura 2025, y su equipo vive una de las peores rachas de su historia reciente.

La crisis futbolística y económica del club abre la posibilidad de una reestructuración del plantel, en la que Cabral podría salir en busca de continuidad y estabilidad.

🔮 ¿Qué se espera de la UC en el mercado de fichajes 2026?

De concretarse la clasificación a un torneo internacional, Cruzados S.A. planea invertir en refuerzos con experiencia, manteniendo la base del plantel actual.

El objetivo de Daniel Garnero es armar un equipo competitivo para pelear por el título local y volver a la Copa Libertadores, donde el club no participa desde 2021.

El posible retorno de Luciano Cabral encajaría como una de las operaciones más resonantes del mercado chileno 2026, aunque por ahora el club mantiene reserva absoluta.

