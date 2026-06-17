Datos Clave La denuncia: La Gerencia de Ligas denunció a la U ante el Tribunal de Disciplina tras el 2-2 con La Calera. El motivo: Apunta a la entrevista post partido que exige el contrato de televisión. La citación: La U fue citada para el martes 23 de junio de manera telemática.

Universidad de Chile volverá a sentarse en el banquillo del Tribunal de Disciplina de la ANFP. El organismo acogió una denuncia en contra de los azules a raíz del empate 2-2 ante Unión La Calera, por la fecha 15 de la Liga de Primera, en un nuevo dolor de cabeza fuera de la cancha para el cuadro de Fernando Gago.

La acusación fue presentada por la Gerencia de Ligas Profesionales y, según confirmó el propio Tribunal, la U quedó citada para el martes 23 de junio en una sesión que se realizará de manera telemática. No es la primera vez que el Romántico Viajero pasa por esto, ya que vivió una situación similar tras el compromiso ante Cobresal.

¿Cuál es el motivo de la denuncia?

Según informó Emisora Bullanguera, el foco está puesto en la “entrevista post partido”, una obligación que la Gerencia de Ligas vela por que se cumpla para respetar el contrato de televisión. En el caso del duelo en el Estadio Nicolás Chahuán, ningún jugador de la U conversó con la señal oficial al término del encuentro.

Sí cumplieron otros actores, porque Gago habló con TNT Sports y luego ofreció una breve conferencia de prensa de poco más de tres minutos. En la zona mixta, en tanto, el único futbolista que atendió a los demás medios fue Fabián Hormazábal, mientras el resto del plantel pasó de largo.

¿Qué arriesga Universidad de Chile?

Por ahora la situación está en etapa de citación y será el Tribunal de Disciplina el que determine si corresponde alguna sanción tras escuchar los descargos del club. La resolución quedará para los próximos días, luego de la audiencia del 23 de junio.

De este modo, la U suma un nuevo frente abierto en un momento ya complejo, con un equipo que no atraviesa su mejor presente deportivo. El conjunto de Fernando Gago deberá responder ante el organismo mientras intenta enderezar el rumbo en la segunda rueda.