Datos Clave Baja sensible: Sebastián Zúñiga sufrió una grave lesión de rodilla ante Cobresal. El diagnóstico: El médico teme compromiso de ligamento cruzado y meniscos. Golpe en el ascenso: El líder de la Primera B pierde a una figura al arrancar la segunda rueda.

Dura noticia para Cobreloa en plena pelea por el ascenso. El líder de la Primera B perdería por el resto de la temporada a una de sus figuras, el volante Sebastián Zúñiga, quien sufrió una grave lesión de rodilla durante el partido ante Cobresal por la Copa Chile.

El episodio ocurrió en el Estadio El Cobre de El Salvador, donde el cuadro loíno rescató un empate que lo mantiene con opciones en el Grupo C. Sin embargo, todo quedó en segundo plano cuando Zúñiga debió ser reemplazado al minuto 78 y salió de la cancha con evidentes gestos de dolor, en una jugada en la que su pierna quedó trabada en el césped, sin intervención de un rival.

¿Qué dijo el médico de Cobreloa?

El doctor del club, Sergio Silva, explicó cómo se produjo la lesión en diálogo con En La Línea Deportes: “Se le quedó el pie trabado en la cancha. El Salvador tiene un pasto bastante largo y estaba medio húmedo. Con eso, el pie le hizo una palanca en la rodilla”, detalló.

El diagnóstico preliminar no es alentador: “Me parece que tiene compromiso de meniscos, probablemente también de ligamento cruzado anterior. Si son meniscos son dos meses, y si está comprometido el ligamento cruzado, son mínimo siete u ocho meses fuera”.

¿Qué significa para Cobreloa?

El jugador de 36 años fue trasladado a Santiago para realizarse exámenes que confirmen el alcance de la lesión, pero de ratificarse el compromiso ligamentario, su temporada llegaría a su fin. Zúñiga ha sido una de las piezas más determinantes del naranja en 2026, con seis goles y dos asistencias entre la Liga de Ascenso y la Copa Chile, por lo que su ausencia será difícil de reemplazar.

La baja llega en el peor momento, ya que Cobreloa iniciará la próxima semana la segunda rueda de la Primera B como líder de la categoría, con el gran objetivo de regresar a la Primera División. Ahora, el cuerpo técnico de César Bravo deberá reordenar su mediocampo para no resentir la pelea por el ascenso.