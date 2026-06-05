Datos Clave La “final” de la U ante Audax: Los azules necesitan vencer y esperar un resultado favorable entre La Calera y La Serena para tener chances para clasificar a semis de la Copa de la Liga. Gago mueve la pizarra: El técnico azul mueve la pizarra y realiza 4 cambios en el esquema a diferencia de los once titulares que enfrentaron a Deportes Concepción. ¿Cuándo juega la U contra Audax?: Los azules se enfrentaran a los Itálicos este domingo 7 de junio a partir de las 12:30 horas en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile vuelve al gramado del Estadio Nacional para disputar un encuentro que se vivirá como una verdadera final: La última jornada de la fase de grupos de la Copa de la Liga ante Audax Italiano. Los azules llegan a la última fecha con una mínima chance de ganar el grupo, y con un pie afuera de la competencia.

La escuadra universitaria se encuentra tercera con 7 puntos en el Grupo D, mientras que Audax y La Calera son líderes con 10 unidades. Ante esta situación, los azules necesitan que los Cementeros caigan ante La Serena y ganar ante los itálicos de local. Para cumplir su parte de la misión, Fernando Gago tendría en mente un equipo mucho más ofensivo que el común, donde realizaría cuatro cambios en el esquema inicial.

Los cambios de Gago para enfrentar a Audax

Según reporta el comunicador Marcelo Díaz en el medio TNT Sports, Fernando Gago realizaría cuatro cambios a diferencia del esquema utilizado ante Deportes Concepción. Los jugadores que saldrían del once titular serían Franco Calderón, Ignacio Vásquez, Fabián Hormazábal y Agustín Arce. Los primeros dos saldrán del equipo por decisión técnica y los otros dos debido a que están con La Roja para enfrentar a Portugal.

Los jugadores que ingresarían al once titular de los universitarios serán Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Javier Altamirano y Lucas Assadi. Los últimos tres nombrados son frecuentemente sustitutos en el esquema de Gago, por lo que será una oportunidad de oro para ellos. Por su parte, Ramírez regresa al plantel tras superar un desgarro muscular que lo marginó del equipo por un mes.

Con las nuevas incorporaciones en la oncena titular, el equipo que plantearía Fernando Gago para enfrentar a Audax Italiano estaría compuesto por: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero; Eduardo Vargas y Lucas Assadi.

¿Cuándo juega Universidad de Chile por la Copa de la Liga?

Universidad de Chile deberá recibir por la última jornada del Grupo D de la Copa de la Liga a Audax Italiano. El choque entre Bullangueros y Tanos se disputará este domingo 7 de junio a partir de las 12:30 horas en el Estadio Nacional.