Datos Clave Tensión en cancha: Durante el último partido ante Deportes Concepción, Marcelo Morales le recriminó al jugador su falta de actitud defensiva. Por su parte, el propio DT evidenció su molestia desde la banca. Bajo rendimiento: En la actual Liga de Primera, el mediapunta no suma goles. Además, ha repartido apenas una asistencia en los 13 partidos que ha disputado. Oportunidad de oro: Durante los últimos entrenamientos, el jugador ha sumado bonos para arrancar desde el primer minuto. De este modo, conformaría una línea de ataque junto a Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero.

El presente de Universidad de Chile sigue sin ser del todo favorable. Aunque Fernando Gago arribó para enderezar el mal arranque que dejó Francisco Meneghini y ha sumado victorias, el equipo todavía no encuentra su rumbo definitivo y el técnico sigue rotando jugadores. Pese a que los azules vienen de ganar 2-1 a Deportes Concepción, el triunfo no dejó conforme al cuerpo técnico por algunas actuaciones individuales. Con la urgencia de enfrentar el último partido de la fase de grupos de la Copa de la Liga, donde la U no depende de sí misma para avanzar a semifinales, el DT planea un golpe de timón que nadie esperaba.

¿Por qué Lucas Assadi es fuertemente cuestionado en la U de Chile?

El año del canterano azul ha sido sumamente complejo. Lucas Assadi sufrió una lesión que lo alejó de las canchas y, desde su retorno, no ha logrado exhibir el nivel que mostró en la recta final de la temporada pasada, perdiendo terreno ante los ojos de Gago.

Su situación llegó a un punto crítico en el reciente compromiso ante Deportes Concepción. Tras ingresar en la segunda mitad, el “10” azul protagonizó episodios de tensión que no pasaron inadvertidos en el Centro Deportivo Azul. El lateral Marcelo Morales le recriminó duramente su falta de compromiso en labores defensivas en la última jugada del partido. Este reclamo hizo eco en el cuerpo técnico, ya que Gago también dejó ver su molestia por la actitud y las decisiones del futbolista desde el banquillo.

Sus estadísticas de la temporada grafican este bajón: el jugador solo fue titular en seis ocasiones durante el torneo doméstico y no ha podido inflar las redes. No obstante, ha sumado bonos para arrancar desde el primer minuto en el choque de este domingo en el coliseo de Ñuñoa.

¿Cuál es la sorpresiva formación de la U de Chile vs Audax Italiano?

Pese a la tormenta de críticas y a que no llenaría completamente el gusto futbolístico del estratega, Gago ha decidido enviarle una potente señal de respaldo. De cara al crucial duelo de este domingo frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional, Assadi se perfila dentro del grupo de titulares.

La información fue revelada por el periodista Marcelo Díaz en el programa Pelota Parada de TNT Sports, quien entregó detalles de los ensayos tácticos en La Cisterna. “Algunos trabajos los ha hecho Eduardo Vargas, quien se ha ganado la titularidad, y junto a él estuvo Lucas Assadi”, reportó el comunicador.

En esa línea, el periodista destapó el plan ofensivo que podría saltar a la cancha de Ñuñoa: “Aquí surge la posibilidad que en este partido por Copa de La Liga es que juegue Lucas Assadi arriba junto con Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas”.

El propio Díaz analizó la trastienda de esta decisión técnica, dejando claro que es una prueba de fuego para el juvenil: “Conversamos en la semana que el técnico no quedó contento con su actuación, pero si le surge la posibilidad aquí es el momento de aprovechar”. Ahora, resta ver si el estratega confirma este inédito once y si el puentealtino logra responder a la enorme confianza depositada en él.

¿Qué necesita la U de Chile para clasificar en la Copa de la Liga?

El escenario en el Grupo D tiene a los azules sin depender de sí mismos para meterse en la ronda de los cuatro mejores. Actualmente, la tabla tiene dos líderes: Audax Italiano y Unión La Calera, ambos con 10 puntos. Más atrás aparece Universidad de Chile con 7 unidades y, en el fondo, el ya eliminado Deportes La Serena con un punto.

La definición será de infarto y en simultáneo este domingo 7 de junio a las 12:30 horas, con Audax enfrentando a la U y La Calera midiéndose ante los papayeros. La única fórmula matemática que le sirve a los dirigidos por Fernando Gago es conseguir obligatoriamente un triunfo ante los floridanos y esperar que los cementeros no sumen puntos.

Si se da esta combinación, Audax, La Calera y Universidad de Chile quedarían igualados con 10 unidades. Sin embargo, la clasificación sería para los estudiantiles, ya que cuentan con una diferencia de gol de +5, superior a la de sus rivales (+3 y +2, respectivamente). Cualquier otro resultado firmará la eliminación azul del certamen.