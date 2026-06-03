Datos Clave Descontento evidente: Durante el último duelo ante Deportes Concepción, Fernando Gago mostró constantes gestos de fastidio hacia Lucas Assadi. Críticas al juego: El cuerpo técnico reprueba las determinaciones ofensivas del volante y cuestiona su evidente falta de compromiso en el retroceso defensivo. Poco aporte: En la presente temporada de la Liga de Primera, el mediocampista de 22 años no registra goles y apenas suma una asistencia en 13 partidos disputados.

Las aguas no están del todo tranquilas en el Centro Deportivo Azul. Pese a que Universidad de Chile logró un agónico triunfo por 2-1 sobre Deportes Concepción con un doblete de Eduardo Vargas, el ambiente en la interna está lejos de ser el ideal. El rendimiento del equipo dejó varias dudas en el Estadio Nacional, pero el principal foco de preocupación se centró en la relación entre el cuerpo técnico y uno de los volantes del plantel, quien derechamente colmó la paciencia del estratega argentino.

¿Qué pasó entre Fernando Gago y Lucas Assadi en la U de Chile?

La principal preocupación del adiestrador apunta a la actitud futbolística exhibida por Lucas Assadi dentro del terreno de juego. El ’10’ de los azules fue suplente e ingresó a los 63 minutos en reemplazo de Agustín Arce, pero su tiempo en cancha no bastó para convencer al DT. Desde la banca interpretaron sus acciones como displicentes y apuntaron a una evidente falta de intensidad que llamó la atención de forma negativa.

La situación fue destapada por el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien reveló los detalles de la furia del entrenador al borde de la cancha. “Lo de Lucas Assadi, y estando el otro día al borde de la cancha, vi muchas manifestaciones de molestia con él por parte de Gago”, aseguró el comunicador en el programa Pelota Parada.

Rendimiento de Lucas Assadi: Los motivos del enojo del DT azul

Las observaciones y reclamos de Gago se produjeron en distintos pasajes del compromiso, apuntando a aspectos muy específicos del juego del canterano. “En varias situaciones, en el retroceso o en la toma de decisiones. No sé si no le gusta, o siente que puede dar mucho más y no lo está dando”, detalló el reportero de la señal televisiva.

El trato hacia el jugador fue notoriamente diferente en comparación al resto de sus compañeros. “Me di cuenta de que, cada vez que Assadi tomaba la pelota, había una manifestación distinta a la que tiene con otros jugadores”, sentenció Díaz, dejando en evidencia la intensa lupa que existe sobre el mediocampista.

Este desencuentro llega en un momento crítico para Assadi. Durante la presente campaña, el extremo izquierdo no ha logrado consolidarse y sus números están lejos de las expectativas, habiendo sido titular en apenas seis encuentros de la temporada. El mensaje desde la dirección técnica parece claro: el nivel mostrado hasta ahora no satisface, por lo que el jugador tendrá la dura misión de revertir las críticas para no perder definitivamente su lugar en el esquema azul.