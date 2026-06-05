Ñublense y la Universidad de Concepción cierran la fase de grupos del Grupo B de la Copa de la Liga este sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

Los Diablos Rojos llegan como líderes con 11 puntos y en buen momento: empataron 1-1 con Universidad Católica en el Claro Arena en su última fecha copera y derrotaron 1-0 a Cobresal en El Salvador por el Campeonato Nacional el fin de semana pasado. El Campanil, en tanto, viene de caer 2-1 ante Cobresal en su último partido de Copa y de empatar 0-0 con Unión La Calera en el torneo local, cerrando una fase de grupos sin fortuna que los deja eliminados con apenas 4 puntos.

El historial reciente entre ambos en esta misma Copa es claro a favor de los locales: el 30 de marzo, Ñublense venció 2-0 a domicilio al Campanil en duelo de fase de grupos. El único antecedente que salva a la U. de Concepción es el empate 2-2 en Chillán por el Campeonato Nacional, que al menos muestra que el cuadro penquista puede hacerle daño a los Diablos Rojos cuando las condiciones se alinean.

¿Dónde y cómo ver en vivo Ñublense vs U. de Concepción?

El partido se emitirá por TNT Sports Premium con transmisión vía streaming a través de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs U de Concepción?

Fecha: Sábado 6 de junio de 2026

Sábado 6 de junio de 2026 Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, Chillán

El partido será dirigido por Reinerio Alvarado, con Edson Cisternas y Aldo Gómez como jueces de línea y Manuel Vergara como cuarto árbitro. En el VAR estarán Miguel Araos e Ignacio Cerda.

Cómo llegan Ñublense y U. de Concepción a la fecha 6 de la Copa de la Liga

Ñublense lidera el Grupo B con 11 puntos y una diferencia de goles de +5 en cinco partidos. Los Diablos Rojos del DT Juan José Ribera han sido el equipo más sólido del grupo y llegan a este cierre sabiendo que un empate es suficiente para clasificar. Solo una derrota combinada con una victoria y mejor diferencia de goles de Universidad Católica en el partido paralelo ante Cobresal podría dejarlos fuera.

La Universidad de Concepción llega al cierre de fase eliminada, con 4 puntos y una diferencia de goles de -3 en cinco partidos. El conjunto del DT Ricardo Viveros no pudo sostener regularidad en el grupo y despide la Copa de la Liga sin posibilidades de avanzar, aunque con la oportunidad de cerrar su participación con una victoria en cancha ajena.

Formaciones probables para Ñublense vs Universidad de Concepción

Ñublense plantearía un esquema con Ignacio Tapia e Ignacio Jeraldino como dupla ofensiva, con Jovany Campusano, Manuel Rivera, Christian Mansilla y Matías Plaza cubriendo el mediocampo. La oncena probable del DT Juan José Ribera es: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Matías Plaza, Christian Mansilla, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Ignacio Tapia, Ignacio Jeraldino.

La Universidad de Concepción alinearía con Diego Sabando y Agustín Urzi como dupla de ataque, con Bryan Ogaz, Facundo Mater, Ariel Uribe y Jeison Fuentealba en la zona de creación. La formación probable es: José Sanhueza; Yerco Oyanedel, Osvaldo González, David Retamal, Jorge Espejo; Jeison Fuentealba, Ariel Uribe, Facundo Mater, Bryan Ogaz; Diego Sabando, Agustín Urzi.

Tabla del Grupo B – Copa de la Liga