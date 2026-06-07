Universidad de Chile y Audax Italiano se miden este domingo 7 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Nacional por la Fecha 6 del Grupo D de la Copa de la Liga 2026. Los Azules llegan terceros con 7 puntos, pero tienen la mejor diferencia de goles del grupo y aún pueden clasificar a las semifinales si ganan y, en simultáneo, Unión La Calera cae ante Deportes La Serena en La Portada.

Audax Italiano llega puntero con 10 puntos, empatado con La Calera, pero con la ventaja de que un empate podría ser suficiente para asegurarse el liderato según los otros resultados. El árbitro del encuentro será Piero Maza. El partido se transmitirá de forma exclusiva por TNT Sports Premium en televisión y vía streaming en HBO Max.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

U de Chile vs Audax Italiano, minuto a minuto

La previa del U de Chile vs Audax Italiano

Universidad de Chile llega al cierre del Grupo D con un historial reciente que ilusiona a sus hinchas: cinco triunfos en sus últimos partidos disponibles — entre ellos una goleada 5-0 ante Deportes La Serena en la Fecha 4 — y la mejor diferencia de goles de todo el grupo con +5. El problema es que la U no depende de sí misma: necesita ganar y que La Calera no lo haga.

El equipo del técnico Fernando Gago llega motivado tras su reciente campaña en el Campeonato Nacional, donde viene acumulando victorias consecutivas. En el historial directo de esta Copa de la Liga, la U ya venció a Audax Italiano por 3-1 en la Fecha 3, con un rendimiento que mostró a los azules dominantes desde el primer pitido.

Audax Italiano llega a este duelo en el Estadio Nacional con la carga de ser puntero y la obligación de no ceder todo en la última fecha. Los Itálicos mostraron solidez en las primeras cinco jornadas del torneo —10 puntos de 15 posibles— pero en la Fecha 5 sufrieron un golpe al caer 4-2 ante La Serena, lo que complicó su ventaja sobre La Calera. La caída ante una Serena que no ganó ningún otro partido del grupo encendió todas las alarmas en La Florida.

El que gane este duelo tendrá posibilidades reales. El que pierda, se despide del torneo.

Formaciones de U de Chile vs Audax Italiano

Probable formación de Universidad de Chile:

A confirmar por Fernando Gago. La U viene con el mismo esquema de recientes partidos en el Nacional, con Marcelo Morales y Lucas Assadi como referencias ofensivas. DT: Fernando Gago.

Probable formación de Audax Italiano:

A confirmar. Los Itálicos buscarán recuperar la solidez mostrada en las primeras fechas del torneo. DT: Gustavo Lema.

¿Dónde ver U de Chile vs Audax Italiano en vivo?

El duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano se jugará este domingo 7 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Ñuñoa, Santiago.📺 TV cable: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max