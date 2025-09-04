La expectación por el veredicto de la Conmebol tras los graves incidentes en Avellaneda llegó a su punto máximo. Mientras Universidad de Chile e Independiente aguardan la resolución que definirá quién avanza a cuartos de final de la Copa Sudamericana, desde Argentina se animaron a descartar dos escenarios que parecían posibles.

El periodista partidario del Rojo, Lucas Arzeno, reveló información que asegura proviene del “círculo íntimo” de Conmebol. Sus palabras han generado gran revuelo en ambos países, especialmente considerando su historial de comentarios controversiales.

⚽ Fallo Conmebol descarta dos escenarios clave

La información entregada por Arzeno en el programa Infierno Rojo fue categórica: “Me descartan escenarios. No diré que tengo la decisión final, pero sí puedo afirmar y descartar ciertos escenarios”.

“Se hablaban de cuatro posibilidades, pero hace 5 minutos me dan un solo escenario posible. Es alguien que maneja cuestiones legales de Conmebol, que está en el círculo íntimo de Conmebol”, continuó el comunicador. “Me dicen que la Conmebol ya habría decidido que no es posible que ambos queden fuera de la próxima instancia. No corre que ambos queden eliminados”.

“El otro escenario que no corre más… estoy en condiciones de descartar que se juegue el partido”, agregó Arzeno.

El momento de la suspensión del Independiente vs U de Chile / © Photosport.

🏆 Universidad de Chile perfila como favorito

Múltiples fuentes coinciden en que la balanza se inclina hacia el conjunto azul. El periodista Enrique de la Rosa había revelado que “todo indica que va a ser clasificada la U. de Chile”, información que se alinea con lo anticipado por Arzeno.

La ventaja de 2-1 en el marcador global podría ser determinante para que la Conmebol otorgue el pase al cuadro del Romántico Viajero. Sin embargo, la clasificación vendría acompañada de severas sanciones que incluirían jugar sin público tanto de local como visitante por un período de dos a cuatro años.

El estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo aparece como la opción más probable para recibir a Alianza Lima en caso de que la U avance. Esta decisión buscaría evitar cualquier nuevo incidente, considerando las prohibiciones vigentes para los hinchas chilenos en Buenos Aires.La resolución oficial de la Conmebol se espera para este jueves o viernes, definiendo no solo el futuro inmediato de ambos clubes, sino también estableciendo un precedente sobre cómo el organismo sudamericano maneja situaciones de violencia en sus competiciones.