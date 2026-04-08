Palestino obtuvo un empate 0-0 en su visita contra Deportivo Riestra en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) de Buenos Aires, Argentina, en su estreno en el Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, fase que disputa tras eliminar a U de Chile en la primera ronda,

Los Árabes se traen un buen punto desde tierras trasandinas, pero queda una sensación de gusto a poco, ya que tuvo opciones para abrir la cuenta y daba la impresión que si apuraba un poco más podía convertir el tanto de la victoria en la cancha en la que habitualmente hace de local San Lorenzo de Almagro.

Los goles de Riestra vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

No hubo goles en el duelo de Riestra vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026: el elenco chileno tuvo posibilidades en los pies de Nelson Da Silva, César Munder e incluso en la cabeza de Enzo Roco, pero no se pudo romper el cerrojo del elenco local en Argentina, por impericia propia y por el buen rendimiento del arquero Ignacio Arce.

El mismo Roco estuvo muy sólido y fue una de las figuras de la escuadra palestinista en defensa y el portero Sebastián “Zanahoria” Pérez estuvo notable en más de alguna acción, por ejemplo en los descuentos del duelo, cuando todo pudo irse por la borda.

Estadísticas de Riestra vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. F – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Deportivo Riestra Sin Comenzar Palestino

¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?

Palestino vuelve a la cancha este sábado 11 de abril a las 20:00 horas ante Deportes Limache en el estadio Muncipal de La Cisterna por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026.

Por la Copa Sudamericana el próximo partido de los tetracolores será contra Montevideo City Torque el martes 14 de abril a las 20:30 horas también en La Cisterna, recinto que recibió la aprobación de Conmebol y vivirá un histórico debut internacional.

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