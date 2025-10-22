Se acerca el duelo de U de Chile vs Lanús en el estadio Nacional por la semifinal de ida en la Copa Sudamericana 2025 y no solo hay que pensar en el resultado del compromiso, sino que también no perder jugadores para la revancha.

Pensando en eso, hay un jugador que está al borde de la suspensión en la U, por lo que si recibe una tarjeta amarilla en la ida ante el Granate, se perderá la revancha de la próxima semana en Argentina.

😱 El jugador de U de Chile que está al borde de la suspensión

Se trata de Nicolás Ramirez: el defensa tiene dos amonestaciones en la Copa Sudamericana y si recibe una más se queda sin el duelo de vuelta, tal como indica el reglamento de Conmebol.

De todas maneras, Ramírez no se vislumbra como titular en el equipo de Gustavo Álvarez, por lo que tiene menos posibilidades de ser amonestado en este compromiso en el estadio Nacional.

La formación de U de Chile vs Lanús será: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Lanús?

U de Chile y Lanús se enfrentan este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Nacional, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025. Para ver este duelo debes sintonizar ESPN, DGO y sus aplicaciones de streaming, además de Amazon Prime Video.

📅 Fecha: Jueves 23 de octubre

🕜 Hora: 19:00 horas

🏟️ Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos (Santiago)

💻 TV: ESPN / DSports

📲 Streaming: DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video

🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

La vuelta en Lanús se llevará a cabo el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en Argentina, duelo en el que se conocerá al clasificado a la gran final de la Copa Sudamericana.

