La ilusión de ver al Cacique en el Nelson Oyarzún está colgando de un hilo. El amistoso entre Colo Colo y Ñublense programado para el 1 de octubre en Chillán enfrenta serias complicaciones que podrían dejarlo como otro amistoso menos. La razón no es menor: el Mundial Sub 20 está impactando directamente en la seguridad policial de la región.

Carabineros ya puso las cartas sobre la mesa ante las autoridades regionales. La institución expresó oficialmente que no cuenta con el contingente necesario para resguardar el compromiso. El problema de fondo es claro: la fuerza policial de Ñuble fue requerida en Talca para reforzar la seguridad de una de las cuatro sedes del certamen juvenil FIFA.

🔥 El Mundial Sub 20 complica la seguridad en Chillán

El panorama se vuelve más complejo cuando se analiza el dispositivo de seguridad montado para el Mundial Sub 20. Más de 1.200 carabineros han sido desplegados en las cuatro sedes del torneo que arranca este sábado.

La situación no es casualidad. Talca albergará nueve partidos del Mundial, incluyendo encuentros de eliminación directa como octavos y cuartos de final. Los compromisos se extenderán desde el 29 de septiembre hasta el 11 de octubre, coincidiendo justo con la fecha planificada para el amistoso albo.

⚽ La decisión está en manos de la Delegación

Aunque el alcalde de Chillán ya autorizó el uso del estadio Nelson Oyarzún, la pelota quedó en los pies de la Delegación Presidencial del Ñuble. Será la autoridad regional quien determine si existen las condiciones mínimas de seguridad para que el encuentro se concrete con normalidad.

Colo Colo necesita mantener ritmo tras el extenso receso mundialista, mientras que Ñublense ve en este amistoso una oportunidad de medirse ante un grande antes del duelo oficial del 2 de noviembre. Los Diablos Rojos pelean palmo a palmo con los albos por el último boleto a la Copa Sudamericana, con apenas dos puntos de diferencia en la tabla.