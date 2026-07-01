Estados Unidos y Bosnia se miden este miércoles 1 de julio a las 20:00 horas de Chile en el San Francisco Bay Area Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El ganador se medirá en los octavos de final ante el vencedor del cruce entre Bélgica y Senegal. El árbitro del partido es el brasileño Raphael Claus. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Estados Unidos vs Bosnia, minuto a minuto

La previa del Estados Unidos vs Bosnia

Estados Unidos llega al partido más importante de su historia reciente con la herida abierta de la Fecha 3. El equipo de Mauricio Pochettino tuvo una fase de grupos brillante hasta la sorpresiva derrota 2-3 ante Turquía, un resultado que descolocó al equipo y generó dudas internas. Pochettino hace cambios importantes respecto al once habitual: Matthew Freese en el arco en lugar del titular Matt Turner, y la dupla Ricardo Pepi y Folarin Balogun en el ataque reemplazando a Christian Pulisic, quien descansa para los octavos. El capitán Weston McKennie y Tyler Adams mantienen el doble pivote. Para Estados Unidos, ganar en casa ante su público sería el primer paso para cumplir el sueño de llegar lejos en un Mundial que el país ha esperado durante décadas.

Bosnia escribe historia con solo estar en este partido: es la primera Copa del Mundo de la selección bosnia, y llegar como mejores terceros del torneo tras una campaña de altibajos —empate con Canadá, goleada 0-4 ante Suiza y victoria 2-1 ante Qatar— es ya el mayor logro en la historia del fútbol de los Zmajevi. El DT Sergej Barbarez tiene en Edin Džeko el símbolo viviente de todo el fútbol bosnio: el goleador histórico de la selección, con 65 tantos, que a sus 40 años podría convertirse en el jugador de mayor edad en marcar en una fase eliminatoria mundialista. El mediocampista Ermedin Demirović es la otra gran amenaza ofensiva, mientras que el lateral Sead Kolašinac es el pilar experimentado de la defensa.

Formaciones de Estados Unidos vs Bosnia

Formación de Estados Unidos:



Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Formación de Bosnia:



Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic; Armin Gigovic, Ivan Sunjic; Ermedin Demirovic, Kerim Alajbegovic y Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia en vivo?

El duelo entre Estados Unidos y Bosnia se disputará este miércoles 1 de julio a las 20:00 horas de Chile en el San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara. El árbitro del partido es el brasileño Raphael Claus. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.