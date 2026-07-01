Datos Clave Entrada en vigor: Los cambios rigen en todo el fútbol a partir del 1 de julio de 2026. Para qué son: Reducir la pérdida de tiempo y mejorar el flujo del juego. El organismo: Los cambios fueron definidos por la IFAB y ya debutaron en el Mundial.

El fútbol chileno y el resto del mundo estrenan reglamento. A partir de este 1 de julio, todas las competiciones deberán aplicar las nuevas modificaciones a las reglas de juego aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), el organismo que define el reglamento a nivel mundial. Los cambios ya se vieron en el Mundial 2026 y ahora pasan a ser obligatorios en todos lados.

El objetivo principal de estas modificaciones es reducir la pérdida deliberada de tiempo, mejorar el flujo del juego y perfeccionar algunos aspectos del uso del VAR. No se trata de una reforma de fondo del reglamento, sino de una serie de ajustes en la forma de administrar los partidos.

¿Qué cambia contra la pérdida de tiempo?

Estos son los ajustes más visibles:

Los jugadores tendrán 10 segundos para abandonar el campo al ser sustituidos. Si superan ese límite, el suplente no podrá entrar hasta la siguiente interrupción, tras un minuto de juego.

Un jugador que reciba atención médica dentro del campo o provoque la detención del juego por lesión deberá salir y permanecer fuera durante un minuto tras la reanudación, salvo excepciones.

Si un saque de banda se demora, el árbitro iniciará una cuenta regresiva visible de cinco segundos. Si se supera, el saque pasa al equipo rival.

Si un saque de meta se demora, también correrá la cuenta de cinco segundos, y si se supera, se concede un córner al rival.

¿Qué cambia en el uso del VAR?

El VAR amplía su alcance en tres casos puntuales:

Podrá revisar tarjetas rojas producto de una segunda amarilla claramente incorrecta.

Podrá corregir errores de identidad, cuando se sancione con tarjeta al jugador equivocado, incluso si la falta la cometió un rival.

Podrá intervenir en saques de esquina concedidos de forma claramente incorrecta, siempre que la corrección sea inmediata y no retrase el juego.

¿Qué otras novedades hay?

El paquete incluye además dos cambios llamativos:

Un jugador, suplente o sustituido será expulsado si se cubre la boca para comunicarse con un rival de manera provocativa, burlona o incendiaria.

Las competiciones tendrán la opción de entregar cámaras corporales a árbitros, asistentes y cuartos árbitros.

Con estas medidas, la IFAB busca un fútbol más dinámico, con menos especulación y una aplicación más uniforme del reglamento en todo el mundo, incluido el fútbol chileno.