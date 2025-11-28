Esteban González está viviendo un momento clave. Tras coronarse campeón con Coquimbo Unido en el fútbol chileno, su nombre suena con fuerza para dirigir en el extranjero. Y no en cualquier liga: el fútbol mexicano podría convertirse en su próximo destino.

El técnico chileno aparece como el principal candidato para asumir la banca de un equipo que se quedó sin entrenador tras la salida de Benjamín Mora. Según Súper Deportivo, las conversaciones ya están muy avanzadas y hay una oferta formal sobre la mesa.

🇲🇽 Querétaro apuesta por Esteban González tras la salida de Mora

Querétaro FC busca un perfil renovado para encabezar su proyecto 2026. Y ahí aparece Esteban González, cuya campaña con Coquimbo Unido no pasó desapercibida en el exterior. El chileno no sólo fue campeón, sino que también mostró una propuesta táctica moderna y eficiente.

La salida de Benjamín Mora, quien explicó que su desvinculación fue por “estructura interna” y no por resultados, abrió la puerta para una nueva etapa. El club ahora apunta a un técnico que llegue con respaldo deportivo y liderazgo de camarín. Y el chileno cumple con ese perfil.

🚨[EXCLUSIVO] Querétaro tiene negociaciones avanzadas por Esteban González, entrenador campeón con Coquimbo con varias fechas de anticipación. ⬇️https://t.co/c0gLJez7fM pic.twitter.com/Lp9bJRwLIc — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 28, 2025

🏆 El título con Coquimbo que lo lanzó al radar internacional

Esteban González asumió en Coquimbo con el objetivo de ordenar un equipo que venía golpeado. Lo hizo con personalidad, trabajo táctico claro y una mentalidad ganadora. El resultado: campeón del Campeonato Nacional y respetado por sus pares.

Ese logro no sólo fortaleció su carrera en Chile, sino que captó la atención desde México, donde clubes como Querétaro valoran procesos sólidos más allá de los nombres rimbombantes.