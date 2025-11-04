El pasado fin de semana Coquimbo Unido escribió su nombre con letras doradas en la historia del fútbol chileno. Los piratas consiguieron por primera vez alzar el título del Campeonato Nacional y entraron en el selecto grupo de equipos que ha gritado campeón en nuestro país.

Uno de los grandes artífices de la campaña del equipo de la Cuarta Región es su entrenador, Esteban González. El DT encabezó el proyecto y con una clara idea de juego permitió que los aurinegros fueran los monarcas del balompié nacional.

Sus extraordinarios números provocaron que muchos lo postulen para la selección chilena, algo que el propio González abordó en las últimas horas.

🇨🇱 Esteban González aclara su postura con La Roja

En conversación con Radio ADN, González señaló que “más que candidatearme a la selección, sé diferenciar la carrera de jugador a la de entrenador. La del DT es una maratón, hay que saber correrla. No me quise apurar en su momento. Me retiré en su minuto para dirigir. No me quiero apurar ahora, el foco es Coquimbo y todas mis energías están acá”.

“Les mentiría si dijera que no me gustaría dar pasos importantes, pero estoy muy bien acá. Conseguir esto con Coquimbo es un sueño. La vitrina en Primera División es muy grande, pero tampoco me quita el sueño pasar por Santiago. Mis energías están acá. Ya llegará en su momento, cuando tenga que llegar. Estoy muy tranquilo”, agregó.

Por otro lado, el DT campeón del fútbol chileno se refirió a la posibilidad que Manuel Pellegrini tome la dirección técnica de La Roja. “A todos nos gusta. Si tiene opciones de venir es porque realmente hay un proyecto, una persona tan ganadora no creo que venga así no más. Con la carrera de entrenador que ha realizado, es la persona idónea para que se haga cargo de la selección chilena”, indicó.

🥺 Esteban González y el recuerdo de su padre

Otro de los temas que abordó Esteban González fue la muerte de su padre, quien falleció en pleno campeonato. “Él no se dio cuenta de que tenía un infarto. No dijo nada en cuatro días. Después lo operaron y cuando se vio una mejora, no pudo salir de ese mal momento”, recordó.

“Esto fue un viernes. Había un vuelo directo a Concepción. Yo sé que mi papá hubiese querido que hubiera dirigido, me acompañó en toda mi carrera. Tomé la decisión de velarlo el sábado y en la noche viajé de Concepción a Coquimbo para dirigir el domingo”, concluyó.

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo?

Tras consagrarse campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido volverá a jugar este sábado 8 de noviembre cuando visite a Palestino por la fecha 27 del Campeonato Nacional.

